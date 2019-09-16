Открытое письмо к врио губернатора Севастополя

Жители Севастополя обратились в редакцию «ИНФОРМЕРа» с просьбой разместить открытое письмо к врио губернатора Михаилу Развожаеву. Предлагаем с ним ознакомиться.

«В июле с. г. старейшая городская газета поместила статью «Даша. У истоков милосердия», в которой прозвучало предложение руководству исполнительной и законодательной власти города поддержать перед высшими органами власти России инициативу учреждения государственной награды – медали Даши Севастопольской, нашей знаменитой землячки.

Статья заканчивалась словами «надеемся, нас услышат и поддержат!».

Вскоре в адрес врио губернатора М. В. Развожаева и председателя Заксобрания Е. Б. Алтабаевой за подписями ряда известных горожан (среди которых – президенты Ассоциаций врачей и медицинских сестер Севастополя, Благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви, директор Севастопольского филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, народный артист России, президент Союза строителей Севастополя, Почетный строитель России, член Общественной палаты Севастополя, председатель Севастопольской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, адмирал, председатель правления Союза офицеров-выпускников Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова, член Союза писателей РФ, председатель Общественного совета при Главном управлении культуры г. Севастополя, доктор и четыре кандидата наук, заслуженные деятели искусств, культуры, образования, руководители восьми трудовых коллективов, объединяющих несколько тысяч горожан – представителей севастопольской интеллигенции, военных, общественников, и др.) было направлено коллективное письмо с предельно точно сформулированной просьбой: «рассмотреть и поддержать инициативу общественности г. Севастополя, медиков, ветеранов, патриотов и ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об учреждении государственной награды – медали Даши Севастопольской».

Просьба высказывалась в том числе в связи со 165-летием начала героической первой обороны города.

Поступивший из правительства Севастополя ответ на это письмо за подписью и.о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя – члена правительства Севастополя А. А. Демидова (работает в Севастополе с сентября 2018 г.) вызвал полное недоумение.

Ссылаясь на поручение и. о. заместителя губернатора – председателя правительства Севастополя С.В. Валуева (работает в Севастополе также с сентября 2018 г.), А. Демидов половину ответа уделяет… пояснению порядка учреждения наград города Севастополя (?!), о чём заявители в своем обращении не просили.

Вторую половину ответа А. Демидов разъясняет процедуры, регламентирующие учреждение государственных наград (это заявителям известно без дополнительных разъяснений).

Наконец, в завершение ответа следует фраза: «Решение о поддержке инициативного предложения по учреждению государственной награды – медали «Даши Севастопольской» не принималось».

Что это обозначает, заявители могут только догадываться.

Исходя из текста ответа и. о. директора департамента – члена правительства Севастополя А.А.Демидова, следует:

1. адресату – Развожаеву Михаилу Владимировичу – по собственному усмотрению и. о. замгубернатора С. В. Валуева обращение не доводилось;

2. складывается впечатление, что должностные лица правительства, готовившие ответ, либо не читали само коллективное обращение, либо не понимают того, что в нем написано;

3. фраза «Решение … по учреждению … медали «Даши Севастопольской» не принималось» свидетельствует об уровне заинтересованности указанных чиновников в решении актуальных вопросов городской жизни, а также о соответствующей компетентности исполнителей ответа.

Для информации сообщаем, что диаметрально противоположный ответ направило заявителям Законодательное собрание Севастополя. В письме, подписанном лично председателем Законодательного собрания, выражена не только «глубокая признательность за инициативу» известных севастопольцев, но и четко сказано, что ЗС готовит соответствующее обращение в Комиссию по государственным наградам при президенте РФ.

В настоящее время, когда президент России В.В. Путин дал прямые указания выстраивать севастопольскую власть в опоре на севастопольцев, мы обращаемся к М.В. Развожаеву с просьбой дать оценку действиям подчиненных, которые были назначены членами правительства города-героя Севастополь бывшим губернатором Овсянниковым, уволившимся по собственному желанию. А также принять решение о целесообразности поддержки перед президентом России учреждения медали Даши Севастопольской.

Просим данный документ считать открытым письмом к врио губернатора Севастополя М.В. Развожаеву».

Анатолий Костенников,

Александр Сметанин,

Валерий Иванов,

Геннадий Эльчиев

Источник: Портал Информер