Отопительная система Севастополя готова к сезону на 58%

Инфраструктура системы теплоснабжения Севастополя готова к отопительному сезону на 58%. На котельных и теплосетях ведутся ремонтные работы.

Одна из крупнейших котельных Гагаринского района, расположенная на Вакуленчука, 29, готова к отопительному сезону на 60%.

«Основное насосное оборудование готово на 80%. Остались работы по ремонту бака и плановый ремонт котла. На сегодняшний день выполнен ремонт газового оборудования, ведется ремонт электрики», – отметил начальник третьего электрорайона ГУП «Севтеплоэнерго» Сергей Степанов.

Он уточнил, что данная котельная снабжает теплом 113 многоквартирных домов, 11 социальных объектов.

Помимо текущего ремонта на ряде объектов теплоснабжения выполняется капитальный ремонт.

На котельной по адресу Пахомова,1Г произведена замена поверхности нагрева котла, на котельной по адресу Ленина,52 выполнен ремонт дымовой трубы, на котельной по адресу Гоголя,34б заменен мембранный бак. На семи котельных установлены новые сетевые насосы.

В ходе подготовки к отопительному сезону заменено более 2 тыс. погонных метров тепловой изоляции, более 3 тыс. погонных метров труб различных диаметров, выполнено благоустройство территорий после проведения ремонтных работ.