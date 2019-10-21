Отчетная выставка Творческого Союза художников Севастополя

18 октября во Дворце культуры рыбаков открылась отчетная выставка Севастопольской региональной общественной организации «Творческий Союз художников Севастополя» под руководством Сергея Берлова. На зрительский суд мастера кисти представили более 50 работ. Осеннюю выставку можно смело назвать гимном во славу города Севастополя и его необыкновенным пейзажам.

С 27 сентября по 7 октября в Крыму и Севастополе проходил первый международный фестиваль-пленэр «Лигурийские сезоны на Крымском полуострове», в рамках которого художники из итальянского города Лигурия совместно с севастопольскими художниками провели пленэры в Севастополе, Новом свете, Судаке, Феодосии. Написанные севастопольскими и итальянскими мастерами работы были высоко оценены сначала севастопольским зрителем, а затем и московским, лучшие работы были размещены в галерее искусств «Дрезден» города Москвы. Среди севастопольцев, работавших в международном проекте, имена С.Берлова, И.Кузьменко, Е.Лимоновой, В.Грищенко и И.Грищенко, Л.Матевушевой, И.Куц, Н.Карпова. Именно эти художники широко представлены на отчетной выставке в выставочных залах Дворца культуры рыбаков.

Знаменитая семья художников Грищенко — это синтез мужества города-героя и красота всего того, что в нем живет и произрастает. Варвара Павловна, непревзойденный мастер натюрморта и портрета, радует нежными розами, богатейшими дарами осени, плодородием виноградников, и как напоминание всем нам, о том, откуда мы и куда идем, написанный ею «Портрет матери». Глава семейства Иван Михайлович показывает красивые уголки города на берегу Черного моря. Вот «Сентябрь в Омеге», а рядом «Балаклавские яхты», а вот штормовое море. Продолжатель рода Грищенко и семейных традиций Роман Иванович имеет свое видение Севастополя, для него древний город наполнен историческими памятниками и артефактами, взгляните на « Руины Херсонеса»…

Сергей Берлов — признанный мастер батальной исторической живописи, рассказывает о каменном величии полуострова, проводит зрителя по старым крепостям, ищет свою дорогу к храму в работах «Перед храмом», «Внутри старой крепости», «Каменное величие» , «Волшебный вид», «Волна».

Россыпь живописных работ представлена Ириной Кузьменко. Вслед за Сергеем Берловым, она погружает нас в историю Старого Крыма, заводит в Судакскую крепость, парит над Тарханкутом, показывает милую и такую несовременную, но любимую старожилами Аполоновку. Хороши ее акварельные работы: «Серебристый Аю-Даг», «После шторма», «Степь».

Невозможно не любить город на берегу самого красивого из морей и не восхищаться его красотой. Именитые художники и устроители различного рода выставок Игорь Шипилин и Валерий Манин дарят нам красоту моря, обдают его брызгами, хранят тайны старых маяков, завораживают сумерками.

Рядом с уже заявившими о себе мастерами кисти очень уверенно смотрятся работы молодых художников. Среди них Елена Чумель, которая стала для ценителей нежных и одновременно богатых акварелей открытием. Ее картины «Северная сторона», «Летний день на Приморском», «Херсонес», «Херсонесская купель» поражают правдивостью и буйством крымских красок.

Порадовали поклонников творчества Елена Лимонова и Надежда Кавулич, известные в Севастополе художники и педагоги. Акварели Е.Лимоновой с лавандовыми полями заставляют кружиться голову от сильных летних запахов крымского разнотравья, Н. Кавулич исполнила на холстах серенаду крымским макам и сирени.

Евгений Рожков, как истинный поклонник моря и мужских профессий, показывает яркого представителя самой мужественной из них, его матрос в тельняшке смело гребет навстречу приключениям и жизненным трудностям.

Как всегда неоднозначно воспринимаются работы Людмилы Матевушевой, мастера по изготовлению нетканого гобелена. Техника выполнения картин, впрочем, как и их тематика, «Спираль времени», «Планета музыки», «Маки и бутоны», Два дельфина», «Спираль мироздания» уносит зрителя в неведомые дали, заставляет чаще биться сердце, дарит мечту.

Какое буйство красок в плодородных крымских полях, цветочных натюрмортах, неповторимых морских пейзажах, красоте гор, древних крепостях полуострова! Каждый из художников, представленных в экспозиции, любит этот город, знает его, и пишет бесконечно много, пишет не только руками, но и сердцем. Настолько пронизаны эти работы гордостью и любовью, восхищением и преклонением.

По словам одного из устроителей международного фестиваля-пленэра « Лигурийские сезоны на Крымском полуострове» Сергея Берлова, «в планах творческого Союза художников Севастополя — дальнейшие творческие проекты Лигурии и Севастополя» и работа на благо и во имя процветания родного города».

Марина Сидорец

Фото Натальи Чёрной

Источник: Портал Информер