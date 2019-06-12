От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей

12 июня 2019     27
От Алибасова сбежал кот, которого оценили в 800 тысяч рублей

Из квартиры Бари Алибасова, который находится в больнице, исчез кот Чуча. Об этом сообщил PR-директор менеджера Вадим Горжанкин.

«Журналистов [в квартире Алибасова] было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал», — сказал Горжанкин.

Тому, кто найдет кота Алибасова, окружение продюсера готово заплатить 800 тысяч рублей или организовать бесплатное выступление группы «На-На».

Сообщить о местонахождении животного можно на сайте группы «На-На».

Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу с ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей после того, как выпил средство для очистки труб «Крот». Врачи приняли решение ввести продюсера в медикаментозный сон. 

Накануне Алибасов очнулся, спросил, все ли в порядке с его котом, и снова потерял сознание.

Канадский сфинкс по кличке Чуча, согласно завещанию Алибасова, после смерти хозяина должен остаться с его помощником Сергеем Моцарем.

Источник: Портал Информер

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