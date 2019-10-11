От каких болезней страдают младенцы в России

Минздрав установил самые распространенные болезни младенцев в России. Соответствующие данные за 2018 год, основанные на статистике ведомства, опубликовал Росстат.

Всего в прошлом году было зарегистрировано почти 4,3 млн случаев различных заболеваний у детей на первом году жизни.

Самым частым диагнозом стали болезни органов дыхания (зафиксировано более 2 млн случаев). Чуть реже — отдельные состояния, возникающие в перинатальный период (родовая травма, врожденные аномалии и другое — 411 тысяч случаев).

«Нередко обнаруживались расстройства нервной системы (почти 400 тысяч случаев) и работы органов пищеварения (236,6 тысячи), а также болезни кожи (почти 220 тысяч)», — говорится в исследовании.Достаточно редко у младенцев диагностируют новообразования (43,7 тысячи), травмы (41,6 тысячи), нарушения системы кровообращения (17,1 тысячи) и отклонения от нормы (4,2 тысячи случаев).

Ранее в Минздраве назвали три самых опасных заболевания для взрослых жителей России — это гепатит, корь и ВИЧ.







Пятница, 11 октября 2019 г. 355

Источник: Портал Информер