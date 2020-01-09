От чего человечеству грозит смерть в муках в 2020 году?

Астрологи и футорологи предрекают жителям нашей планеты несколько сценариев будущего конца света. В нашем материале мы назовем лишь самые известные из них.

Планета Нибиру

По расчетам астрологов, именно эта загадочная планета уничтожит все живое. Существует несколько теорий, как именно Нибиру принесет смерть для всего человечества. По одной из них, планета разлетится на кусочки, как только приблизится к Солнцу.

Части Нибиру уничтожат нашу планету — а с ней и все планеты Солнечной системы.

Согласно альтернативной теории, Земля погибнет по примеру Марса. Якобы 3500 лет назад Нибиру пролетела мимо Марса, вследствие этого вода исчезла с поверхности планеты.

Предпосылками появления Нибиру называют природные катаклизмы: пробуждения вулканов, землетрясения, цунами. Кстати, обильное падение снега в непригодных по характеру климата местах теоретики тоже воспринимают как знак приближения Нибиру. По словам международной группы астрологов, NASA уже исследует этот вопрос, но не афиширует во избежание повсеместной паники.

Смертельный астероид

Еще одна угроза также придет из космоса. Потенциально опасный астероид 2006QQ23 сравнивают с Эмпайр-стейт билдинг и обещают, что вот именно он уничтожит все живое при столкновении с Землей. Ранее конец света был намечен на август 2019-го, но тогда астероид просто пролетел рядом с нашей планетой на безопасном расстоянии.

В Солнечной системе есть еще бесконечное число астероидов, представляющих угрозу для населения Земли. Если один из них упадет на нашу планету, то может повлечь катастрофические последствия. При падении в воду астероид спровоцирует гигантское цунами, которое уничтожит все живое.

Второе пришествие

Экстрасенс Джин Диксон сделала собственное предсказание о вероятном конце света еще в середине 70-ых. Тогда, на рассвете своей карьеры, Джин выпустила известную книгу «Зов к славе», где утверждала о втором пришествии Христа. По ее теории, начало конца придется на 2020 год — именно тогда население Земли услышит голос свыше о том, что это произошло. А вот после Иисус будет бороться с Люцифером до 2037 года.

Несмотря на популярность колонки Джин Диксон, к ее толкованиям общественность не относится серьезно. Существует термин «эффект Джин Диксон», когда предсказания намеренно игнорируются из-за безрассудности автора.

Тем не менее, сюжет о втором пришествии очень популярен в культуре: уже возникло несколько фильмов и сериалов о появлении Иисуса на Земле.

Финансовый кризис

Финансовый апокалипсис способен если не уничтожить, то пошатнуть привычный уклад человечества. Предыдущий экономический кризис пришелся на 2008 год. Тогда случился обвал фондовых рынков, многие банки развалились.

По словам финансистов, предсказавших коллапс 2008 года, мир ждет подобная катастрофа в 2020 году. Обвал нефтяных котировок, торговые войны и замедление роста мировой торговли — все это ждет нас уже в недалеком будущем. Для мировой экономики эффект торговых конфликтов может означать потерю нескольких сотен миллиардов долларов.

Эпидемия гриппа

Эксперты по здравоохранению спрогнозировали эпидемию гриппа, которая придет в 2020 году и поразит человечество. Подвид вируса назвали Мичиган, возникший в результате мутации — каждый раз при столкновении с генами млекопитающих он проникает в клетки и использует их в качестве инкубатора. Там в «период созревания» вирус повышает свою устойчивость к окружающей среде.

Против этого гриппа еще нет вакцины. Директор НИИ гриппа РАМН сообщил СМИ о том, что циклы между эпидемиями критически сужаются — если ранее один цикл составлял 20 лет, то сейчас длительность от одной пандемии к другой не превышает 12 лет.







Четверг, 9 января 2020 г. 1

Источник: Портал Информер