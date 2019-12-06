Офицера ФСБ обвиняют в многомиллионных хищениях

6 декабря 2019     18
Офицера ФСБ обвиняют в многомиллионных хищениях

Офицер ФСБ Юрий Сулин находится под следствием в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство новых пограничных застав и постов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Сулин на посту заместителя начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ не проконтролировал исполнение контрактов на строительство объектов в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012–2020 годы)».

Документом предусматривалось потратить 134 миллиарда рублей на возведение погранпереходов, застав и постов для пограничной службы ФСБ.

По версии следствия, УКС выплатило коммерческим структурам 658 миллионов рублей за работы, которые не были до конца выполнены, или переплатило подрядчикам. В настоящий момент у следователей нет доказательств, что Сулин получал откаты от подрядчиков.

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник «Коммерсантъ».

В настоящее время Сулину избрана мера пресечения  в виде домашнего ареста. Следствие по этому делу продолжается.



Пятница, 6 декабря 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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