Офицеров, занимавших хорошие должности в центральном аппарате ФСБ, попросили на выход

10 января 2020     12
Офицеров, занимавших хорошие должности в центральном аппарате ФСБ, попросили на выход

Пятеро сотрудников уволены из центрального аппарата ФСБ после нападения предполагаемого стрелка Евгения Манюрова 19 декабря 2019 года. Об этом изданию Znak.com сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, работы лишились силовики, занимавшие «хорошие должности», которые снимали на камеры мобильных телефонов нападение стрелка на приемную ФСБ и спецоперацию по его ликвидации. Также уволены те, кто пересылал эти видео в мессенджерах и передавал записи прессе.Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что сразу после инцидента была начата служебная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения, допущенные по меньшей мере двумя сотрудниками комендатуры ФСБ.
«Эти нарушения связаны с их неадекватным реагированием на чрезвычайное происшествие. Решается вопрос об увольнении этих сотрудников по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник редакции.

Он также уточнил, что еще около 10 сотрудников самостоятельно, не дожидаясь выводов рабочей комиссии, подали рапорты на увольнение, так как в процессе проверки им устно высказали претензии к поведению во время ЧП.



Пятница, 10 января 2020 г. 3165

Источник: Портал Информер

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