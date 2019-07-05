Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России

5 июля 2019     28
Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ моряков-подводников, погибших при попытке ликвидации пожара на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море. Текста указа опубликован 5 июля пресс-службой Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации–>

Воскресенскому Андрею Владимировичу — капитану 1 ранга (посмертно);–>

Опарину Денису Александровичу — капитану 1 ранга (посмертно);–>

Соловьёву Дмитрию Александровичу — капитану 2 ранга (посмертно);–>

Сомову Константину Юрьевичу — капитану 1 ранга (посмертно).–>

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить Орденом Мужества–>

Абанкина Владимира Леонидовича — капитана 1 ранга (посмертно);–>

Авдонина Александра Валерьевича — капитана 2 ранга (посмертно);–>

Васильева Александра Сергеевича — подполковника медицинской службы (посмертно);–>

Данильченко Сергея Петровича — капитана 1 ранга (посмертно);–>

Долонского Дениса Владимировича — капитана 1 ранга (посмертно);–>

Дубкова Михаила Игоревича — капитан-лейтенанта (посмертно);–>

Иванова Константина Анатольевича — капитана 1 ранга (посмертно);–>

Кузьмина Виктора Сергеевича — капитана 3 ранга (посмертно);–>

Сухиничева Владимира Геннадьевича — капитана 3 ранга (посмертно);–>

Филина Николая Ивановича — капитана 1 ранга (посмертно)», — гласит текст указа.

Источник: Портал Информер

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Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России
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