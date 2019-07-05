Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить Орденом Мужества–>

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации–>

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ моряков-подводников, погибших при попытке ликвидации пожара на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море. Текста указа опубликован 5 июля пресс-службой Кремля.

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Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ моряков-подводников, погибших при попытке ликвидации пожара на глубоководном аппарате Минобороны в …



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