Офицеру-подводнику Андрею Воскресенскому посмертно присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ моряков-подводников, погибших при попытке ликвидации пожара на глубоководном аппарате Минобороны в Баренцевом море. Текста указа опубликован 5 июля пресс-службой Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации–>
Воскресенскому Андрею Владимировичу — капитану 1 ранга (посмертно);–>
Опарину Денису Александровичу — капитану 1 ранга (посмертно);–>
Соловьёву Дмитрию Александровичу — капитану 2 ранга (посмертно);–>
Сомову Константину Юрьевичу — капитану 1 ранга (посмертно).–>
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить Орденом Мужества–>
Абанкина Владимира Леонидовича — капитана 1 ранга (посмертно);–>
Авдонина Александра Валерьевича — капитана 2 ранга (посмертно);–>
Васильева Александра Сергеевича — подполковника медицинской службы (посмертно);–>
Данильченко Сергея Петровича — капитана 1 ранга (посмертно);–>
Долонского Дениса Владимировича — капитана 1 ранга (посмертно);–>
Дубкова Михаила Игоревича — капитан-лейтенанта (посмертно);–>
Иванова Константина Анатольевича — капитана 1 ранга (посмертно);–>
Кузьмина Виктора Сергеевича — капитана 3 ранга (посмертно);–>
Сухиничева Владимира Геннадьевича — капитана 3 ранга (посмертно);–>
Филина Николая Ивановича — капитана 1 ранга (посмертно)», — гласит текст указа.
Источник: Портал Информер