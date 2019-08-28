Официальное обращение Евгения Кабанова к обманутым дольщикам в Крыму

На официальном портале правительства Республики Крым опубликовано обращение вице-премьера Евгения Кабанова к обманутым дольщикам в Крыму. Информацию разместило Управление информационной политики Мининформ РК.

«Уважаемые крымчане и гости Республики Крым – пострадавшие участники долевого строительства! Рабочая группа по вопросу защиты прав граждан-участников долевого строительства, созданная по инициативе Главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова в декабре 2018 года, продолжает свою работу. За это время была составлена подробная «дорожная карта» по каждому объекту, проведено множество встреч с дольщиками и застройщиками, собрана информация для составления Реестра обманутых дольщиков в Крыму.

К сожалению, застройщики, которые предприняли в отношении граждан мошеннические действия, отказались передавать специалистам Рабочей группы контакты пострадавших дольщиков. Между тем люди, которые так и не дождались своих квартир, могут просто не знать о том, куда им обращаться с их проблемой.Уважаемые участники долевого строительства, заполняйте обращения по образцу и предоставляйте их в приемные МВД и Прокуратуру Республики Крым. Обращение является единственным основанием для оказания вам официального содействия власти в решении проблемы.

В настоящий момент принят ряд положительных решений по объектам с высокой степенью готовности: власти со своей стороны окажут содействие для того, чтобы привести данные объекты в соответствие градостроительным нормам для ввода в эксплуатацию.

Для дольщиков объектов, построенных с вопиющими нарушениями градостроительного законодательства и подлежащих сносу, будут предусмотрены компенсационные меры», — отметил Евгений Кабанов.

Полный список проблемных объектов опубликован на официальном сайте Службы Государственного Строительного надзора Республики Крым.

Для получения дополнительной информации вы можете позвонить в Единый центр приема обращений Министерства строительства и архитектуры Республики Крым по телефону: +79780592957.С протоколом приема Главой Республики Крым, Председателем Совета министров Республики Крым Аксёновым С.В. граждан-участников строительства, чьи права были нарушены в ходе строительства объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта можно здесь.

Справка: Проблемный объект – не начатый строительством, либо начатый строительством, но не введенный в эксплуатацию многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, расположенный на территории Республики Крым, для строительства которого привлечены средства граждан и застройщик которого не исполнил предусмотренные договором обязательства по предоставлению квартиры или иного помещения гражданину в таком объекте более чем на один год.

Первое официальное обращение вице-премьера Евгения Кабанова:

Обращаюсь к вам с целью донести важную информацию по одному из самых острых вопросов жилищно-строительной сферы в Крыму: самовольно построенных жилых объектах и людях, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Ни для кого не секрет, что недвижимость на Южном берегу Крыма всегда пользовалась огромным спросом у покупателей, многие из которых мечтали поселиться у моря или иметь возможность приезжать на оздоровление к морю в любое время года. Особенно популярны Ялта и Алушта. Желания покупателей вполне понятны. Но к большому сожалению, нашлись застройщики, которые воспользовались их доверчивостью. Ни своих квартир, ни денег люди так и не увидели.

Проблема с обманутыми дольщиками достигла таких размеров (выявлено более 40 проблемных домов и около 1500 обманутых дольщиков), что глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов поручил мне возглавить соответствующую рабочую группу. С декабря прошлого года мы вместе с представителями Минстроя, Служб финнадзора, Госстройнадзора, правоохранительных органов, Алуштинского и Ялтинского муниципалитетов неоднократно инспектировали проблемные объекты, общались с дольщиками и застройщиками и совместно пытались найти пути решения этой проблемы.

По результатам таких выездов установлено, что подавляющее большинство проблемных объектов не имеют разрешений на начало строительства в соответствии с заявленной этажностью и параметрами, а если и имеют, то построены с грубым нарушением градостроительного кодекса и нормативов проектирования. Распространенный случай – возведение многоквартирного дома на участке под ИЖС. Имеются и факты откровенно мошеннических действий застройщиков – двойная перепродажа квартир и уход от исполнения своих договорных обязательств перед дольщиками (фактически – не построенные дома). Ни один из построенных на настоящий момент домов не введен в эксплуатацию, к большинству из них не подведены инженерные коммуникации (либо подведены временные), но в некоторых из них уже проживают люди, что, естественно, небезопасно для них.

Хочу подчеркнуть, что дольщики каждого из этих объектов оказались заложниками очень непростой ситуации.

Всесторонне изучив проблему, рабочая комиссия инициировала создание законопроекта «О мерах поддержки пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Республики Крым», который позволит поставить на учет в органах власти все проблемные объекты и их дольщиков путем занесения в специальный реестр, а также выяснить возможность достройки проблемных зданий путем проведения обязательного технического обследования каждого без исключения дома на предмет отсутствия угрозы жизни и здоровью со стороны объекта.

Несмотря на то, что часть застройщиков пусть и неохотно, но идет на контакт, буквально на прошлой неделе назрела еще одна проблема: двое из них – Юрий Дубровицкий и Алексей Кащенко задержаны правоохранительными органами, возбуждено уголовное производство, следовательно, их дольщики фактически остаются брошенными на произвол судьбы. Однако в их случаях мы будем решать проблему путем поиска нового инвестора.

В любом случае, ситуация каждого проблемного объекта решается в ручном режиме, и мы приложим максимум усилий, чтобы благополучно решить судьбу каждого из них.

Таким образом, сегодня я хочу обратиться ко всем крымчанам, гостям республики, всем, кто намеревается приобрести недвижимость на полуострове: будьте предельно внимательны при выборе застройщика. Проверяйте наличие основных документов: разрешения на строительство, договор аренды (субаренды) на земельный участок, проектную декларацию. Помните о том, что жилой объект должен возводиться в соответствии с ФЗ-214 «О долевом строительстве». Ну, и конечно, внимательно изучите список проблемных объектов, с признаками самовольного строительства, возведенных с вопиющими нарушениями градостроительного законодательства, в которых рабочая группа не рекомендует приобретать недвижимость:

Второе официальное обращение вице-премьера Евгения Кабанова:

«Уважаемые крымчане и гости Республики Крым – пострадавшие участники долевого строительства, обращаюсь к вам с целью донести важную информацию по самовольно построенным жилым объектам, большая часть которых расположена в курортных городах Южного берега Крыма – Ялте и Алуште.

Рабочая группа по вопросу защиты прав граждан-участников долевого строительства продолжает свою работу на протяжение трех месяцев. В ее состав входят представители Министроя, Служб финнадзора, Госстройнадзора, правоохранительных органов, Алуштинского и Ялтинского муниципалитетов.

В настоящий момент мы собираем информацию для составления реестра обманутых дольщиков в Крыму. К сожалению, застройщики, которые предприняли в отношении граждан мошеннические действия, отказываются передавать специалистам рабочей группы контакты пострадавших дольщиков. Между тем люди, которые так и не дождались своих квартир, могут просто не знать о том, куда им обращаться с их проблемой.

Ситуация каждого проблемного объекта решается индивидуально и в ручном режиме, мы прилагаем максимум усилий, чтобы благополучно решить судьбу каждого из них, но без личных обращений обманутых дольщиков эта работа не будет доведена до конца.

Сегодня я хочу обратиться ко всем пострадавшим участникам долевого строительства в Республике Крым, гражданам, которые приобрели недвижимость, но не получили ни обещанных квартир, ни своих денег: заполняйте обращение по указанному образцу и предоставляйте их в приемные МВД и Прокуратуру Республики Крым.

Полный список проблемных объектов опубликован на официальном сайте Службы государственного строительного надзора Республики Крым».





Среда, 28 августа 2019 г. 88

Источник: Портал Информер