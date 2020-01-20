Оформление маткапитала по новым правилам может начаться уже в марте

Оформление документов на получение материнского капитала на первого ребенка может начаться в марте-апреле 2020 года. Об этом сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент РФ дал в недавнем послании Федеральному собранию.

«Будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо также внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили в Совете Федерации.

Напомним, что согласно предложениям Владимира Путина программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года, причем давать его начнут уже и за первого ребенка — 466 тыс. рублей. 616 тыс. рублей получат семьи с двумя детьми. Сумма будет ежегодно индексироваться. Такие правила должны быть прописаны с 1 января 2020 года. При рождении третьего ребенка можно будет рассчитывать на получение от государства 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

«Наша историческая обязанность — не только выбраться из демографической ловушки, но к середине десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост населения страны», — заявил президент РФ и поставил задачу: в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.







Понедельник, 20 января 2020 г. 223

Источник: Портал Информер