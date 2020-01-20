Оформление маткапитала по новым правилам может начаться уже в марте

20 января 2020     14
Оформление маткапитала по новым правилам может начаться уже в марте

Оформление документов на получение материнского капитала на первого ребенка может начаться в марте-апреле 2020 года. Об этом сообщила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Сейчас депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент РФ дал в недавнем послании Федеральному собранию.

«Будут вноситься существенные изменения в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в думе максимально быстро. Надеемся, что уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей», — сказала Бессараб.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо также внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили в Совете Федерации.

 

Напомним, что согласно предложениям Владимира Путина программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года, причем давать его начнут уже и за первого ребенка — 466 тыс. рублей. 616 тыс. рублей получат семьи с двумя детьми. Сумма будет ежегодно индексироваться. Такие правила должны быть прописаны с 1 января 2020 года. При рождении третьего ребенка можно будет рассчитывать на получение от государства 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита. 

«Наша историческая обязанность — не только выбраться из демографической ловушки, но к середине десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост населения страны», — заявил президент РФ и поставил задачу: в 2024 году коэффициент рождаемости в России должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.



Понедельник, 20 января 2020 г. 223

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Страшная трагедия в Перми (ВИДЕО)
Страшная трагедия в Перми (ВИДЕО)

В частном отеле “Карамель” (город Пермь), который расположен в подвале жилого здания, лопнула труба, постояльцев залило кипятком. Пять человек погибли. По данным …


Внимание! Изменение организации движения на ул
Внимание! Изменение организации движения на ул. Большая Морская

Внимание! Изменение организации дорожного движения по улично-дорожной сети Севастополя при проведении работ по прокладке коммуникаций в рамках реконструкции ул. Большая …


С 25 января движение на Большой Морской полностью закроют
С 25 января движение на Большой Морской полностью закроют

С 00:00 часов 25 января до 23:59 часов 9 февраля на Большой Морской (от пл. Лазарева до пересечения с ул. …


Развожаев поручил провести инвентаризацию общественных туалетов
Развожаев поручил провести инвентаризацию общественных туалетов

Сегодня на аппаратном совещании правительства врио губернатора Михаил Развожаев попросил своего заместителя Владимира Базарова инвентаризировать все городские туалеты: выяснить, кому …


Работу уральца Ильи Мозги включили в британскую книгу о граффити
Работу уральца Ильи Мозги включили в британскую книгу о граффити

Героем британского альманаха Street art Саймона Армстронга стал уральский уличный художник Илья Мозги. В книгу поместили его работу Noterday. Она …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты