Охрана Зеленского задержала российскую журналистку (ВИДЕО)

Охрана нового украинского президента Владимира Зеленского задержала сотрудницу телеканала «Россия 24», перегородив ей путь, когда глава государства во время своего визита в Турция встречался с Константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Российская журналистка ждала пресс-подхода к Зеленскому во дворе Патриархии, но когда президент вышел после встречи с Патриархом, охранник, предоставленный турецкой стороной, встал на пути корреспондента и задержал ее за руку.

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Когда Зеленский сел в свой автомобиль, охранник отпустил журналистку и уехал вместе с кортежем.

Напомним, президент Украины во время предвыборной кампании и сразу же после победы заявлял о своей открытости для прессы.

Тем не менее, как показывает практика, действует по лекалам своего предшественника Петра Порошенко, который также избегал общения с российскими журналистами, а его охрана открыто угрожала представителям СМИ.





Пятница, 9 августа 2019 г. 12

Источник: Портал Информер