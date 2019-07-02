Охранник задушил покупателя в магазине

2 июля 2019     18
Охранник задушил покупателя в магазине

Следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области сотруднику местного частного охранного предприятия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть покупателя продуктового магазина (ч.4 ст.111 УК РФ).

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, вечером 22 июня в одном из продуктовых магазинов, расположенных по улице Советская в городе Электросталь, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в совершении кражи. В связи с чем был вызван охранник. Мужчину сопроводили в подсобное помещение для выяснения обстоятельств, где он стал себя вести агрессивно. В результате между охранником и мужчиной завязался словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой они оба упали на пол. Во время драки мужчина перестал подавать признаки жизни.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Портал Информер

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