Очередная заслуга Александра Брыжака: на улице Жидилова появился детский спортивный комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

Сбылась мечта юных севастопольцев и их родителей – на улице Жидилова возвели детский спортивный комплекс. И это очередная заслуга кандидата в депутаты Заксобрания, самовыдвиженца Александра Брыжака.

Раньше дети вместе со своими родителями были вынуждены ездить в другие районы с целью посещения современных площадок, так как на пустыре с мусором делать было нечего.

Александр Брыжак не остался равнодушным и пошел навстречу людям. За счет денег Нахимовского муниципального округа удалось построить игровой комплекс с тренажерами, а также установить качественные скамейки и урны.

Теперь детки, проживающие на улице Жидилова, не чувствуют себя ущемленными, ведь у них есть место для игр и прогулок.

Было:

<!-- -->



Стало:

<!-- -->





Пятница, 30 августа 2019 г. 1122

Источник: Портал Информер