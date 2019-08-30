Очередная заслуга Александра Брыжака: на улице Жидилова появился детский спортивный комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

30 августа 2019     26
Очередная заслуга Александра Брыжака: на улице Жидилова появился детский спортивный комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

Сбылась мечта юных севастопольцев и их родителей – на улице Жидилова возвели детский спортивный комплекс. И это очередная заслуга кандидата в депутаты Заксобрания, самовыдвиженца Александра Брыжака.

Раньше дети вместе со своими родителями были вынуждены ездить в другие районы с целью посещения современных площадок, так как на пустыре с мусором делать было нечего.

Александр Брыжак не остался равнодушным и пошел навстречу людям. За счет денег Нахимовского муниципального округа удалось построить игровой комплекс с тренажерами, а также установить качественные скамейки и урны.

Теперь детки, проживающие на улице Жидилова, не чувствуют себя ущемленными, ведь у них есть место для игр и прогулок.

 Было:


Стало:


Пятница, 30 августа 2019 г. 1122

Источник: Портал Информер

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