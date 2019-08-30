Очередная заслуга Александра Брыжака: на улице Жидилова появился детский спортивный комплекс (ФОТО, ВИДЕО)

Сбылась мечта юных севастопольцев и их родителей – на улице Жидилова возвели детский спортивный комплекс. И это очередная заслуга кандидата в депутаты Заксобрания, самовыдвиженца Александра Брыжака.
Раньше дети вместе со своими родителями были вынуждены ездить в другие районы с целью посещения современных площадок, так как на пустыре с мусором делать было нечего.
Александр Брыжак не остался равнодушным и пошел навстречу людям. За счет денег Нахимовского муниципального округа удалось построить игровой комплекс с тренажерами, а также установить качественные скамейки и урны.
Теперь детки, проживающие на улице Жидилова, не чувствуют себя ущемленными, ведь у них есть место для игр и прогулок.
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Пятница, 30 августа 2019 г. 1122
Источник: Портал Информер