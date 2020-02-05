Очередное заседание суда по делу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова назначено на 17 февраля

Адвокат владельца парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова подал апелляцию на решение Белогорского районного суда о заключении предпринимателя под стражу на два месяца. Об этом Крыминформу сообщил адвокат Зубкова Арман Петросян.

«Да, конечно, подал. (Уже) в Симферополь приехал, сейчас собираюсь зайти к своему подзащитному в СИЗО», – сказал Петросян.

Накануне адвокат подал в Белогорский районный суд подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым ходатайство об изменении меры пресечения на личное поручительство. Суд принял решение приобщить ходатайство к уголовному делу и рассмотреть его по существу на заседании, назначенном на 17 февраля.

«В связи с тем, что Белогорский районный суд не дал никакой правовой оценки данному ходатайству, я в апелляционной жалобе прошу суд приобщить данные документы к моей апелляционной жалобе либо же истребовать их из Белогорского районного суда в Верховный суд Республики Крым.

Чтобы Верховный суд самостоятельно рассмотрел мою апелляционную жалобу и, в первую очередь, ходатайство главы республики об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство», – добавил Петросян.

Напомним, что 3 февраля Белогорский районный суд арестовал Зубкова на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка.









Среда, 5 февраля 2020 г. 6

Источник: Портал Информер