Очередной жилой комплекс от «ИнтерСтрой» аккредитован для получения военной ипотеки

Севастополь – один из самых насыщенных военнослужащими и членами их семей городов России. Жилищный вопрос для этой категории граждан актуален всегда.

Благодаря банковскому кредитованию военнослужащие имеют возможность забыть о долгих годах проживания в общежитии и служебном жилье.

Накануне, 15 октября, в Севастополе очередной объект получил аккредитацию по военной ипотеке – 2 этап ЖК «Лесной» от компании «ИнтерСтрой».

Жилой комплекс расположен в развивающемся микрорайоне на улице Горпищенко.

В последние годы здесь появляется всё больше жилых домов. Район отличается развитой инфраструктурой, наличием социальных объектов, аптек, магазинов и туристических объектов. Рядом находится крупная дорожная развязка и остановки общественного транспорта.

В нескольких минутах езды от жилого комплекса располагаются знаменитый мемориальный комплекс «Сапун гора», детский городок «Лукоморье», реконструированный парк «Малахов курган».

Покупатели жилья в районе улицы Горпищенко отмечают достоинства современного спального микрорайона: прекрасную экологию, комфортную тишину, отличную транспортную доступность.

В ЖК «Лесной» доступен широкий выбор планировок. В районе объекта будет благоустроена придомовая территория – здесь появится детская и спортивная площадки, вместительная парковка. Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Первый этап жилого комплекса уже сдан, сдача второго намечена на 1 квартал 2021 года.

Подробнее об объекте можно узнать на сайте застройщика или в отделе продаж компании по телефону: +7(978)771-11-17.







Среда, 16 октября 2019 г. 2440

Источник: Портал Информер