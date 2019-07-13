Очередные севастопольские выборы – трагикомедия или фарс?

Стремительно приближается очередной момент для севастопольцев сделать свой выбор, от результата которого будет зависеть дальнейшее существование города и общества на очередной межвыборный период.

В данном случае речь идёт об избрании депутатов Законодательного собрания Севастополя. То есть лиц, которых именно горожане, в процессе выборов, должны наделить властью для выполнения задач по представлению интересов избирателей, во властных структурах и защите их прав, закреплённых в Конституции и законах РФ.

Анализируя кандидатуры «соискателей депутатских мандатов» Законодательного собрания Севастополя, к моему большому сожалению и разочарованию, я, как, думаю, и многие севастопольцы, увидел среди них мало тех, кто искренне желает служить интересам города и его жителям. В стремлении получить вожделенный мандат, больше просматриваются личные интересы и амбиции, а у некоторых – просто готовность служить интересам определённых людей, имеющих возможность содержать «собственных держателей мандатов», организуя их деятельность якобы «во благо» народа.

Севастопольский избиратель, как, впрочем, и везде в мире, любит чудеса, и порой больше верит в ложь, особо не вникая в то, чем она закончится. Вспомним последние выборы в Заксобрание, проходившие под совершенно бредовым лозунгом: «Хоть камни с неба, а мы…». То, что происходило все годы после выборов – полностью соответствовало лозунгу. Частенько в этот период на головы севастопольцев буквально «валились камни с неба»… в виде региональной политики, проводимой людьми, пришедшими во власть под этим лозунгом.

И, ладно бы, когда делают что-то не во благо севастопольцам «варяги» – посторонние люди, приглашённые, якобы, для помощи, для усиления чего-нибудь, кем-нибудь. Но когда, что называется свои, то есть люди, прожившие в Севастополе не один год, мягко говоря «трудятся не во благо…» – вот это настораживает.

Где обещанные рабочие места, где промышленные предприятия? Где обещанные инвестиции, так необходимые городу? Где реализация разрекламированного проекта «Стратегическое развитие Севастополя до 2030 года»? Где подешевевшие бензин и соляра, где качественное здравоохранение, образование и где, где, где…??? Перечислять наболевшие вопросы можно бесконечно.

Идя под лозунгом «Русской весны», прикрываясь флагом российского политического монополиста – партии «Единая Россия», и именем президента РФ Владимира Путина, практически все нынешние депутаты во главе с Алексеем Чалым именно поэтому и были избраны в состав Заксобрания Севастополя. Но, к большому сожалению, существенной пользы от вас, господа «заседатели», город и его жители так и не получили.

Период после 2014 года запомнился севастопольцам «вечным раздраем» среди депутатов, разобщённостью и отсутствием реальной работы Общественной палаты. А главное – это созданное постоянными депутатскими распрями разделение городского общества на своих и чужих. Как мне представляется – это самый большой грех нынешнего состава Заксобрания города.

Избранные депутаты, и особенно Алексей Михайлович, сразу заявили о своей революционности и призвали народ объявить всех спецов, ранее трудившихся в руководстве городом, – бывшими, и не допускать возможности их участия в руководстве жизнью своего, для многих, родного города. Думаю, что это было большой ошибкой. Ведь временщики, прибывающие с помощью новых «народных» избранников управлять жизнью города – это люди, получившие высокое положение по воле стоящих у власти покровителей, в том числе и вас, господа депутаты.

Глядя на развивающиеся события в избирательном марафоне, анализируя кандидатов в будущий состав депутатов Заксобрания, видя отношение к патриотизму, я, и комитет СРО ПП «Патриоты России», приняли решение не баллотироваться для получения депутатских мандатов по партийному списку и по избирательным округам на предстоящих выборах, назначенных на 8 сентября этого года.

В очередной раз рвутся быть избранными депутатами те, кто в 2014 году отрицал всё, что связано с «бывшими». То есть, с депутатами и чиновниками прошлого периода. А ведь в самом ближайшем будущем они сами станут уже «бывшими». Или вы, будущие «бывшие», лучше тех «бывших», которые принимали судьбоносные для города решения, за что объявлены «зрадніками» в соседней братской «державе», с оформлением на них «уголовных дел».

К слову, не могу не сказать в очередной раз, что лично я считал, считаю и буду считать Украину братской страной, как и Белоруссию. Союз этих территорий считаю в будущем неизбежным и неотвратимым явлением. Ведь вожди приходят и уходят, а народы остаются, а они связаны ох какими крепкими узами братства, родственности, культуры, границами и т.п. Лично у меня живут самые ближайшие родственники на Украине, в Белоруссии и, естественно, во многих концах Великой России – в Москве, Питере, Ульяновске…

И таких как я – в России, Украине, Белоруссии – миллионы.

Не могу не высказать мнение о различиях в возможностях партий и самовыдвиженцев в избирательном процессе. Если парламентские партии содержатся за счёт государства и у них нет необходимости проводить сбор подписей в свою поддержку, то непарламентские партии, в большинстве своём «нищие», и к тому же вынуждены осуществлять сбор подписей избирателей в свою поддержку.

По моему видению и анализу, предлагаю на самом верху руководства страны рассмотреть вопрос необходимости существования в стране, скажем, трёх политических партий, и выборы в верхние эшелоны власти проводить только по партийным спискам и от этих партий. Чтобы ответственность конкретной политической силы была явной. А вот депутатов в муниципалитеты, да и в региональные органы избирать по мажоритарке. Это, на мой взгляд, будет более честно и позитивно для всех: избирателей и избираемых, а также и для повышения взаимной ответственности.

Понятно, что при нынешней избирательной системе непарламентские партии и народные самовыдвиженцы имеют очень ограниченный ресурс, а, следовательно, возможность народных масс выдвинуть и избрать своего представителя очень ограничена. Сейчас избирательный процесс – это некое шоу, с использованием административного ресурса и финансовых возможностей. Зачастую уже будущих депутатов просто покупают. Бывают, правда, и исключения.

Но покажите мне хоть одного депутата, получившего мандат без значительных финансовых затрат или употребления административного ресурса? Скажем, на предстоящих в сентябре выборах – это видно невооружённым взглядом. Обижаться на моё личное высказывание, думаю, не следует. К слову, сбор подписей в свою поддержку партиями и самовыдвиженцами зачастую обходится порядка от 300 до 500 рублей за одну подпись. А содержание избирательных штабов, агитаторов, аренда помещений, оплата работы членов различных комиссий – это уже совсем другие деньги. Кто их имеет и вкладывает, тот, как в народе говорят, и пан.

Получив депутатский мандат, «народный избранник», по понятным причинам, сначала будет стараться возместить с прибылью вложенные в свою «раскрутку» средства, а уж потом (возможно) думать и об избирателях. Это общеизвестный принцип – все его знают, понимают… но никто не называет вещи своими именами. Выбирают, в основном, «деньги», «связи» и…

А теперь хочу возвратиться к «нашим баранам», вернее, к будущим депутатам Заксобрания…

Имеют желание вновь стать депутатами и представлять народ многие из «нынешних». Скажем, озвучено желание Алтабаевой, Кулагина, Лобач, Горелова, Кажанова, М. Чалого, Журавлёва, Аксёнова, Колесникова, Щербаковой, Тимофеевой и ещё ряда «нынешних». Но больше всех удивляет Герой Русской весны Алексей Чалый. Он в последний момент решил «запрыгнуть в депутатский вагон», подав документы на регистрацию себя как претендента быть депутатом. Не пощадив при этом даже самолюбие своего верного «оруженосца» Александра Кулагина. Этим самым Алексей Михайлович ещё раз подтвердил аксиому, что в политике нет друзей и соратников, а есть попутчики и интересы. Правда, в чём его личный интерес на таком «низком» для него уровне – он пока не прояснил. Хотя, предположения имеют место быть, но поживём-увидим.

Как «ударную» силу некоторые депутаты из группы А. Чалого оживили СРО партий «Родина» и «Зелёных», которые в последнее время были не видны и не слышны. Знать, кто-то подбросил им финансово-материальный ресурс. Молодцы, нашли своего спонсора.

Удивляет меня ЛДПР, список которой, как и в прошлые выборы, так и нынче возглавил сам бессменный вождь партии господин Владимир Жириновский. Сколько можно дурить севастопольцев! Он ведь никогда не бросит Москву и мандат депутата Госдумы РФ. Севастополь для него – слишком мелко…

Понимая реальное отношение в городе к партии власти, единороссы бросили в бой «тяжёлую артиллерию» в лице уважаемого в городе зам. Главкома ВМФ Александра Витко. Туда же добавили и депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Жаль, что сам Дмитрий Медведев, подобно Владимиру Вольфовичу, не возглавил севастопольских единороссов. Вот был бы сюрприз и суматоха! Очень жаль!..

А вот коммунисты надеются на своего местного «вождя» Василия Пархоменко. Видимо, Геннадию Андреевичу надоело такими мелочами заниматься. Как и Сергею Миронову из «Справедливой России», доверившему Евгению Дубовику быть «паровозом» местного списка СРов. Что из этого роя получится – время покажет.

Меня удивляет один факт: а почему же на самом-то деле многие так рвутся в депутаты? Ведь это же для многих – фактически бесплатная и тяжёлая работа, если трудиться по-настоящему. Кроме того, на депутатов выливаются ушаты грязи, их обвиняют во всех грехах, каких только можно. И не зря ведь писал великий У. Шекспир: «Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре». Вот и думается, что для многих людей важнее – власть или совесть?

Так и напрашивается мысль предложить обществу ликвидировать сам статус депутата, так как народ мало кому из них верит, ввести вместо него незаезженный статус – представитель. Ведь это они, избранные, должны представлять интересы людей их избравших. Может, это многих, не знающих сути работы депутатской, не имеющих умения и подготовки, хоть как-то остановит от желания их, а заодно и их «патронов», занимать не своё место?

Нисколько не сомневаюсь, что севастопольские ветви власти нуждаются в перезагрузке. Но вот «перезагрузить» их должен сам народ. Это его конституционное право и реальная возможность.

Хочется надеяться на позитив в предстоящих выборах и на избрание достаточно подготовленных, знающих дело, ответственных перед севастопольцами и родным городом людей. Если, конечно, избиратели вновь не «наступят на грабли», соблазнившись на посулы какой-нибудь подсунутой им очередной «проходной» пешки.

Я не затрагиваю в данной статье исполнительную ветвь власти, хотя к ней у народа тоже очень много вопросов и особенно к тем, кто прибыл в город не развивать его, а решать свои личные финансовые и карьерные вопросы, порой, не улучшая жизнь «аборигенов», а ухудшая её. Но об этом позже.

И, в заключение, обращаюсь к вам, севастопольцы!

По моему мнению, и не только, выборы в Законодательное собрание 2014 года мы-вы проиграли. Подтверждение этому – отсутствие необходимого количества рабочих мест для населения, слаборазвитое состояние городского хозяйства, городские платные парковки (интересно, по просьбе каких избирателей они были введены?), огромные тарифы ЖКХ, при том, что фасады многих домов в городе просто разваливаются, возросшие тарифы и поборы с населения и… Перечислять «заслуги» нынешних «народных» избранников можно долго. Думаю, что у каждого жителя Севастополя найдётся минимум пара-тройка вопросов к обеим ветвям власти. Но всё равно, по моему разумению, надо идти на избирательные участки и из того, что предлагается, избрать наиболее достойных.

Хотелось бы напомнить, что только в единстве – сила. Нынче этого единства, к сожалению, не видно. Но, как говорил Ромен Роллан: «Ничто не кончено для того, кто жив». А мы с вами ведь живы и наша жизнь – в наших же руках. Не так ли?

P.S. Новость об освобождении Владимиром Владимировичем Путиным от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, как бы, по его собственному желанию, нельзя сказать, что явилась полной неожиданностью. Недавний приезд вице-премьера Дмитрия Козака, подобно лакмусовой бумажке, стал подтверждением того, что снятие возможно произойдёт в ближайшее время.

Резкие заявления А. Чалого и поднятый его сторонниками шум о необходимости отставки губернатора, думаю, также внёс свою лепту в процесс принятия решения президентом.

Я, лично считаю, что главной ошибкой Дмитрия Владимировича было отсутствие у него дружной, дееспособной команды, в том числе и из местных специалистов, а также – опоры и поддержки севастопольцев.

Меня в данном процессе настораживает ещё и тот факт, что смена руководителей городского масштаба происходит довольно часто. Но вот позитива от этих перестановок пока не просматривается. Севастопольцы от процесса управления хозяйством и социально-экономическими вопросами в городе – практически устранены, как и в данный момент.

Разве нет в Севастополе достойно подготовленных руководителей? Думается, что те же «грабли», что и ранее, вновь «подсунуты» президенту. Буду рад ошибиться.