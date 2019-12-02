Очередные фейковые вести из Украины о демографии в Крыму и Севастополе

2 декабря 2019     16
Очередные фейковые вести из Украины о демографии в Крыму и Севастополе

Украинские СМИ распространяют очередную фейковую информацию о демографической ситуации в Крыму.

Представитель созданного на Украине фейкового Таврического национального университета Евгения Горюнова заявила о рекордных показателях смертности в Крыму после присоединения полуострова к России. По озвученным ею данным, за последние 5 лет в Крыму умерли около 192 тысяч человек. При этом экс-крымский политолог, никогда не специализировавшаяся демографических исследованиях, уверяет, что «высокие» показатели смертности в Крыму являются реакцией «на аннексию — у людей не выдерживают нервы, сердце» и «тоской по родной стране».

Наталья Киселёва, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества: «Если бы госпожа Горюнова была специалистом в области демографии, то для сравнительного анализа прибегла бы к такому демографическому показателю, как коэффициент смертности, то есть число умерших на 1000 человек населения за определенный период. О чем же свидетельствуют коэффициенты смертности в Крыму и в Севастополе? Чтобы не утомлять никого ежегодной статистикой, возьмем средние показатели за 5 лет. В Республике Крым за 2014–2018 года среднее значение коэффициента смертности составило 14,8 промилле (т.е. 14,8 умерших на каждую тысячу населения). В Севастополе аналогичный показатель за тот же период составил 13,7.

Сравним эти показатели, допустим, с последним 10-летием нахождения Крымского полуострова в составе Украины. В Крымской автономии за этот период среднее значение коэффициента смертности составило также 14,8 промилле, а в Севастополе – 14,7.

Причем рекорд смертности в Крыму был зафиксирован в 2007 году, когда коэффициент составил 15,8, а в Севастополе – в 2008 году, когда коэффициент смертности составил 15,7 промилле. Как, надеемся, известно госпоже Горюновой, Крым и Севастополе тогда еще находились в составе Украины и только мечтали о возвращении на Родину».

Наталья Киселёва, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества.

За дополнительной информацией можно обращаться по тел. +7978 78 15 015

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Иван Родион
Источник: Крымские новости

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