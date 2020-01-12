О двух больших «Г» города-героя Севастополя и о «важности» севастопольских депутатов

В прошедший Новый год, тоже мало кто поднял бокал за императора. А ему мы обязаны празднованием Нового года именно в ночь на первое января.

Я об этих радостно исполняемых указах вспомнил не зря. Уж очень сильно у меня с ними ассоциируется депутатское рвение по изменению преамбулы Устава Севастополя.

Они как раз вспомнили Указ полувековой давности и решили им руководствоваться, изменив написание в Уставе словосочетания «город- герой»

Если за предложенные изменения депутаты проголосуют во втором чтении, то в дальнейшем мы будем писать вместо привычного «город-герой», не абы как, а с прописной буквы «Город-Герой»

В первом чтении законопроект был проголосован единогласно.

Ранее «ИНФОРМЕР» освещал эту тему, поэтому повторяться смысла нет, лишь вкратце напомню, что докладчик по этому вопросу депутат Елена Глотова, ссылаясь на Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, утвердившим положение «О почетном звании «Город – Герой», заявила:

«…принятие настоящего проекта закона позволит обеспечить единство терминологического аппарата, используемого в Уставе города Севастополя, Указе Президиума Верховного Совета СССР и иных законодательных актах Российской Федерации, а также устранит юридическую неточность в преамбуле Устава города Севастополя и закрепит правильное наименование высшей степени отличия, которая присвоена городу Севастополю – звания «Город-Герой».

В Указе действительно слова Город и Герой написаны с прописной (большой) буквы.

Видимо это обстоятельство лишило депутатов всяческих сомнений, заставив их проголосовать единогласно.

Здесь можно отойти от темы и поблагодарить Создателя за то, что полет депутатской мысли только этим и ограничился. Ведь есть же в нашей общей истории крепость –герой Брест. Почему герой? Ведь крепость –она, женского рода.

Есть же почетное звание – мать-героиня. Ну-ка давайте переиначим.

Впрочем, если депутаты (или может уже правильнее написать Депутаты), решили руководствоваться данным Указом Президиума Верховного Совета, то пусть не забудут, что согласно этому нормативному акту, на знамени города в обязательном порядке должны быть изображения медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.

Польстив себе, что сомнение есть признак наличия интеллекта, пересмотрел многие справочники словари.

Везде знатоки тонкостей великого и могучего утверждают, что правильное написание «город-герой» и никак не иначе. Исключение, если слово «город» находится вначале предложение, то правильно пишется «Город- герой». Но это, на мой взгляд, очевидно.

Как же тогда быть с Указом Президиума Верховного Совета СССР?

Обращу внимание, что в Уставах городов Москва, Новороссийск, Тула, Мурманск, пишется «город-герой» Вот только с городом Керчь неувязка, в их Уставе обозначено «Город-Герой»

Наверное, дело в том, что 8 мая 1965 года кроме Указа «О почетном звании «Город –Герой», Президиум Верховного Совета СССР издал еще несколько Указов, присвоив Москве это высокое звание, а что касается Севастополя, то городу Указом вручена медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Ни о каком присвоении почетного звания в «Севастопольском» Указе речи не шло, говорилось только о вручении наград.

И вот, в Севастопольском Указе приведу его дословно:

«За выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города Севастополя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вручить городу-герою Севастополю орден Ленина и медаль «Золотая звезда»,

(Медаль «Золотая звезда» вручена Севастополю за номером 10695, орден Ленина имеет номер 342644).

Слова «город-герой» написаны со строчной (маленькой) буквы.

Напомню, что Указы были изданы в один день.

Пикантность ситуации заключается в том, что в изданном 8 мая 1965 года Указе о присвоении городе Москве почетного звания, слова ГОРОД и Герой написаны с прописной буквы

По этой, совершенно простой причине, слова депутата Елены Глотовой о единстве терминологического аппарата, приведения написания звания в Уставе Севастополя, в соответствии с нормативными актами СССР, иначе, чем легкомысленной блажью назвать трудно.

Если уж хочется побыть впереди планеты всей, то напомню, что в настоящее время, в соответствии с федеральным законом, отдельным городам присваивается почётное звание Российской Федерации – город воинской славы «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Закон не запрещает присваивать почетное звание «город воинской славы» городу, ранее удостоенному звания «город –герой».

Но самое лучшее, умерить свой законодательный зуд и в этой части Устав города оставить без изменений.

Павел Смирных

Источник: Портал Информер