О парковке на выходных в центре Севастополя

1 ноября 2019     22
О парковке на выходных в центре Севастополя

Уважаемые севастопольцы и гости города!

Напоминаем, что на время мероприятий, посвященных Дню народного единства, с 1 по 6 ноября парковка на пл. Нахимова будет закрыта.

Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников концерта.

Припарковать машину можно будет на парковке у памятника “Солдату и Матросу” на мысе Хрустальный.

Департамент транспорта приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит заранее планировать маршрут.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 26

Источник: Портал Информер

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