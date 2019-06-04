О предателях, которые тормозят выдачу российских паспортов в Донбассе

4 июня 2019     13
О предателях, которые тормозят выдачу российских паспортов в Донбассе

Российский политолог и телеведущий Сергей Михеев раскритиковал чиновников, которые замедляют процесс выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

По словам эксперта, находящиеся в России или в самих ЛДНР специалисты, которые тем или иным образом препятствуют процессу выдачи паспортов РФ или хотя бы тормозят его, являются явными пособниками Соединенных Штатов и непосредственно спецпредставителя США Курта Волкера.

Сергей Михеев напомнил, что именно Волкер одним из первых заявил, что решение Москвы об упрощенной выдаче российского гражданства выходцам с Донбасса является «провокационным шагом». При этом американский спецпредставитель почему-то выразил уверенность, что в ДНР и ЛНР будет мало желающих получить паспорта РФ, так как люди здесь якобы очень страдают от «российской оккупации».

Как отмечает Михеев, очевидно, что слова Курта Волкера по поводу гражданства РФ – это явная ложь. Однако в то же время он подчеркивает, что сейчас процесс выдачи паспортов проходит не так быстро, как хотелось бы, и как могло бы быть. 

По словам эксперта, где-то это связано с коррупционной составляющей, где-то – с  банальной бюрократией.

Тем не менее, эксперт убежден, что все причастные к процессам, затягивающим оформление необходимых документов, являются прямыми пособниками «врагов», то есть Соединенных Штатов и Волкера. При этом, по мнению политолога, никаких оправданий в данном случае однозначно быть не может.

«Не врите сами себе и нам. Вы работаете на врагов, на Волкера – спецпредставителя США по Украине», — подчеркнул Сергей Михеев.

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Источник: Портал Информер

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