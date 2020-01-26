О ситуации с коронавирусом в России

В Роспотребнадзоре заявили, что случаев распространения нового типа коронавируса, возникшего на территории Китая, в России не выявлено.

Сотрудники службы организовали усиленный двойной досмотр прибывающих на всех пунктах пропуска через российско-китайскую границу.

С начала 2020 года медики проверили уже 20 тыс. рейсов и более 1,16 млн человек

Отмечается, что в рамках проверки симптомы инфекционных заболеваний были выявлены у 50 человек, приехавших из Китая.

У 20 из них обнаружены признаки ОРВИ.

«Все граждане с такими симптомами в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — заявили в ведомстве.

В то же время малазийские власти сообщили о трёх заболевших новым типом коронавируса. В Австралии обнаружен первый случай заражения, а в Индии 11 человек с подозрением на болезнь помещены на карантин.

Вспышку эпидемии, связанную с новым вирусом в Китае зафиксировали в конце декабря. Отмечается, что заражение могло произойти через контакт с животными, а также из-за употребления сырых морепродуктов.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 202

Источник: Портал Информер