О чем врио губернатора Севастополя попросил Дмитрия Медведева, когда сумма будет выше 500 млн рублей?

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил премьер-министра Дмитрия Медведева предоставить возможность привлекать единых поставщиков услуг для строительства объектов федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Об этом он сказал 29 июля на совещании в Севастополе, посвященном ходу выполнения нацпроектов.

Врио губернатора предложил внедрить такую практику, если стоимость объектов превышает 500 млн рублей.

«Я предлагаю проработать на системной основе возможность решением правительства РФ по социально значимым объектам, работа по которым ведётся в рамках национальных проектов и ФЦП в Севастополе и Крыму (стоимостью) свыше 500 млн рублей, принимать решения по определению единых поставщиков, чтобы мы могли выходить на эти стройки.

Выделяются огромные средства, чтобы вводить десятки объектов. А мы становимся заложниками бесконечных процедур (государственных закупок). И ни на какую экономию бюджетных средств мы, в итоге, не выходим. Несём огромные финансовые, временные и социальные издержки», – сказал Развожаев.

Он отметил, что представители властей Крыма и Севастополя сталкиваются с недобросовестными подрядчиками.

Премьер заявил, что глава Республики Крым Сергей Аксёнов уже докладывал ему об этой проблеме.

«Сергей Валерьевич (Аксёнов) вас поддержал, когда докладывал в ходе отдельной беседы по поводу трудностей, связанных с такими подрядчиками», – сказал он.

Врио губернатора также попросил премьера снизить банковскую ставку по ипотечным кредитам в Севастополе, которая достигает 14%.

«У нас, к сожалению, здесь не работают крупные банки. Чтобы решить этот вопрос, выйти на уровень 8%, может быть, можно проработать вопрос пилотного проекта для Севастополя, допускающего возможность адресного бюджетного финансирования на эти цели. Чтобы мы могли через бюджет доплачивать людям, чтобы они могли иметь такой же льготный процент в рамках национального проекта – такие инструменты работают на материке», – резюмировал Развожаев.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 1858

Источник: Портал Информер