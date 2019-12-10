О чём молчали в Севастополе на прошедшей неделе

Неделя в Севастополе прошла под знаком партийного молчания, напомнившего мелодию когда-то популярной эстрадной песни: «Ничего не вижу, ничего не слышу. Ничего никому не скажу…».

Чемпионом в этом виде политического позиционирования оказалось Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия».

Как известно, поле для фантазий и различного рода домыслов дает именно недостаток информации.

Широко обсуждалось в социальных сетях заявление члена фракции «ЕР» в Заксобрании Севастополя Екатерины Бубновой, которая честно призналась, что партия для нее лишь транспортное средство, доставившее в депутатское кресло.

С человеческой точки зрения надо быть благодарным Екатерине Бубновой за прямоту и откровенность. Она четко обозначила свою позицию и отношение к партии, попутно дезавуировав заявление бывшего секретаря партийного отделения Дмитрия Саблина о том, что в свою команду он взял все лучшее, что было в партии. Селекционер из него, прямо скажем, никакой.

Партия, в лице своего политсовета и президиума, воздержалась от комментариев, уклонилась от выражения партийной позиции.

Попросту отделалась молчанием, словно ни партии, ни Бубновой в природе не существует.

Еще один скандал, отразившийся на репутации регионального отделения, — это появившаяся в СМИ информация о том, что секретарь Нахимовского отделения «Единой России», депутат Заксобрания Михаил Брицын каким–то образом поучаствовал в бизнесе в одной из стран НАТО. Эта информация в СМИ подтверждалась некими выписками из реестров данных зарубежного предприятия.

И в этом случае региональное отделение «ЕР» никак не высказалось ни в защиту своего местного секретаря, ни с осуждением его скрытой от глаз избирателей противоречащей закону деятельности, если таковая, конечно, имела место.

Известно, что прокуратура города направила некие материалы по этому вопросу в Законодательное Собрание города, но и этот орган государственной власти хранит молчание, предоставив Брицыну возможность болтаться в море домыслов в одиночку.

Приехав с очередного съезда Партии «Единая Россия», который прошел в ноябре в Москве, многие партийцы, в основном депутаты, процитировали на своих страничках в соцсетях слова президента Владимира Путина о том, что надо трясти чиновников. Ну, все братцы, заживем, чиновник держись.

Они как не услышали иные посылы о правах человека, возвращении доверия людей и т.д.

Сколько времени идет стройка на центральной улице города, в защитных зонах объектов культурного наследия без проектов и без контроля со стороны Севнаследия? Все молчат как заговоренные, дар речи потерял чаловский ОНФ и теряющее остатки доверия людей региональное отделение партии онемело.

Но здесь хоть можно понять внутреннюю мотивацию молчунов, только начни задавать вопросы по Большой Морской, сразу придется отвечать на аналогичные вопросы по Матросскому бульвару.

Как говорил Глеб Жеглов, «тут у них любовь с интересом…»

Самый, так сказать, «свежий» скандал связан с задержанием в Херсонской области Украины помощника депутата Госдумы Д. Белика, члена регионального политсовета партии «Единая Россия», Игоря Кучерявого.

Здесь уже дошло до маразма. Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий делает заявления в защиту задержанного гражданина России, а его коллега, депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель секретаря регионального Партии «Единая Россия» Дмитрий Белик, пребывая в приступе застенчивости, молчит, забыв, что кроме всего прочего речь идет об его помощнике.

Правда, довольно странное заявление относительно задержания однопартийца сделал секретарь Севастопольского регионального отделения Михаил Развожаев.

«С человеческой точки зрения любому человеку, который попадает в беду, нужно помочь, мы обязаны сделать все для этого. Но с точки зрения цели (получение загранпаспорта Украины – ред.) – пока я официального подтверждения от наших правоохранительных органов не получил. Будучи гражданином России и членом «Единой России» поучать документы другого государства не очень корректно и этично», – сказал Развожаев журналистам РИА Крым.

Странность заявления в том, что партийный секретарь собирается получить официальное подтверждение от наших правоохранительных органов.

Они что, взаимодействуют с СБУ Украины в этом вопросе? Стоит напомнить господину Развожаеву, что СБУ на многих севастопольцев возбудила уголовные дела еще в 2014 году, даже позаботилась о получении санкций на арест. Им не надо будет даже цирк с судом устраивать, хватай и тащи в Лукьяновский изолятор, 10 лет и можешь не благодарить за гуманность. О каких официальных уведомлениях можно в такой ситуации говорить?

Однако в его речи прозвучала и обнадеживающая фраза: «…человеку, который попадает в беду, нужно помочь, и мы обязаны сделать все для этого».

Похоже, что в Партии его не услышали, поскольку опять молчат, партийный сайт скорее мертв, чем жив.

А ведь совсем нетрудно, а точнее, обязательно собрать президиум политсовета, обсудить ситуацию, связанную с задержанием, попросить члена президиума, сенатора Екатерину Алтабаеву, имеющую статус федерального чиновника, связаться с Генеральным консульством России в Одессе, подсказать ей консульский телефон +380 (48) 784-15-44. и т.д.

Вот о чем молчали на этой неделе в Севастополе. Как сказал наш земляк, погибший в Париже поэт, Александр Галич: «а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото…»

Борис Бритва

Источник: Портал Информер