О чём молчат ягнята в Севастополе?

Наблюдая за вялотекущим избирательным процессом в Севастополе, не перестаю удивляться происходящему. На что надеются кандидаты в будущий состав Заксобрания?

Мне, как и многим горожанам, не совсем понятно. Часто их встречи с избирателями напоминают антиагитацию против себя самих. Люди после ухода кандидата зачастую выносят вердикт: «только не за этого».Меня поражает тот факт, что ни один из лидеров Севастопольских партийных отделений не дал оценку митингам, происходящим в Москве в поддержку оппозиционных кандидатов. Делают вид, что ничего не происходит? Или считают, что выборы в Мосгордуму просто чисто Московская история?

Отношение к выборам показывает и проводившийся в начале июля опрос ВЦИОМ, — 89% жителей столицы не интересовались этими выборами.

Только 7% были готовы поддержать конкретных кандидатов и поставить за них подписи.

Только 28% сказали, что точно придут на выборы 8 сентября и еще 16% допустили такую возможность.

За оппозиционного не системного кандидата были готовы голосовать лишь 6% опрошенных, а рейтинг «Единой России» в Москве составлял 22%.

Однако, когда на улицы, выразить свой протест, выходят около 50 000 горожан, это уже событие федерального масштаба.

Региональные партийные лидеры были обязаны высказать свое отношение к происходящему, хотя бы потому, что ситуация в Москве и Севастополе совершенно одинаковая.

Непарламентские партии и их кандидаты не смогли собрать подписи в свою поддержку в том объеме и с тем качеством, какое требует Федеральный закон № 67.

Деньги потрачены, суды проиграны. Нагнетается информация, что при сборе подписей в свою поддержку ошибки, да, были допущены, но они не столь значительны.

Реальная причина – власть боится конкуренции, отсюда столь жесткие требования и призывы к людям выйти и поддержать требование о допуске к выборам оппозиционных кандидатов.

На самом деле, если перевести на общепонятный язык, то организаторы московских митингов требовали нарушить принцип равенства кандидатов, и вместе с теми, кто соблюдал все требования закона, допустить к выборам тех, кто его нарушал.

Это, на мой взгляд, недопустимо. Но почему молчат севастопольские партийцы? Я могу лишь предположить…

В городе исчерпана политическая конкуренция, у партий нет внятных экономических программ. Предвыборные кампании со всех сторон свелись к заезженным лозунгам и обещаниям, о которых забудут, как только будут избраны «за все хорошее и против всего плохого» — за справедливость, независимый суд, против коррупции, против низких зарплат и так далее.

Но это не главное.

Важно то, что реальная выборная борьба в Севастополе свелась к набору кулуарных договоренностей.

Иначе как объяснить, что подписи, собранные в «медиапериферии» на пр-кте Нахимова, 1 в поддержку непарламентских партий и кандидатов по мажоритарным округам, забракованы городской избирательной комиссией, но с теми же ошибками приняты комиссиями территориальными.

Речь идет о кандидатах Вячеславе Аксенове, Вячеславе Горелове, Александре Кулагине.

Чем объяснить то, что кандидата О.Дронову, несмотря на риск возбуждения уголовного дела, некоторые не в меру ретивые работники избирательной комиссии не допускают к выборам?

Понятно, что Московская гордума и, тем более, Севастопольское заксобрание — не те органы, где вершится реальная политика, но на пороге думские выборы 2021 года. Эти выборы по своему значению, и по возможности организации протестных акций будут куда более значимым испытанием как для власти, так и для ведущих политических партий, которые сегодня отмалчиваются, а завтра им останется разводить руками, мол, нас не слышат.

А ведь будет именно так.

Борис Колесников





Понедельник, 12 августа 2019 г. 236

Источник: Портал Информер