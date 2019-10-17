Парк «Авангард» планирует установить современный аттракцион в Евпатории

В администрации парка сообщили, что уже к следующему курортному сезону в парке развлечений будет установлено гигантское колесо обозрения диаметром 55 метров.

В мае жители Евпатории и гости города смогут увидеть всю красоту курорта с недостижимой ранее высоты. На колесе будут установлены 14 кабинок, каждая из которых будет вмещать по 10 человек, включая 2 экстрим–кабинки и одно «VIP–ложе», а также кабинку для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Парк развлечений «Авангард» на проспекте имени Ленина пользуется популярностью. Здесь можно найти множество детских, семейных и экстремальных аттракционов. Для самых маленьких гостей имеются батуты и батутная арена, карусели и качели, лабиринты и даже детский автодром.

Посетителям старшего возраста предлагаются картинги, самый большой в Крыму автодром, аттракционы «полип», «горячие колеса», цепочная карусель, позволяющая парить в кресле на высоте 20-25 м, американские горки, «Дом страха», «Дом Великана», «Музей НЛО», «Перевернутый дом», «Аэрохоккей», тиры и масса призовых аттракционов.







Четверг, 17 октября 2019 г. 70

Источник: Портал Информер