Парк «Учкуевка» является лучшим в Крыму

30 декабря 2019     11
Парк «Учкуевка» является лучшим в Крыму

В Севастополе 28 декабря открыли парк «Учкуевка». Это действительно лучший парк Крыма. Вы сами посмотрите на эту красоту. К его созданию было привлечено бюро Wowhaus. Работы проводились по заказу правительства Севастополя и правительства Москвы.

На территории парка расположилось множество детских площадок, спортивные зоны с тренажерами, скейт-парк и первый в Крыму памптрек. Памптрек — это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, не содержащая ровных участков. 

Большое внимание уделили и деревьям. В парке высажено много новой растительности, сохранена старая. Теперь с ранней весны до поздней осени в парке будут цвести цветы.

В парке создано много локаций для отдыха под навесами, там можно посидеть и пообщаться или поиграть в шахматы. Ещё раз хочется отметить большое количество интересных детских площадок. Теперь это место станет ещё одной визитной карточкой города-героя. Также этот социальный объект разовьет отдалённый район города и повысить привлекательность Северной стороны.



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 81

Источник: Портал Информер

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