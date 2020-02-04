Парламент Крыма могут переименовать

Спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов не исключил вероятности переименования регионального парламента в связи с предложенными поправками в Конституцию России. Об этом он сообщил сегодня журналистам.«Мы не исключаем этого (переименования), но на данную минуту у нас нет никакой информации – комиссия по внесению изменений в Конституцию работает активно, там идут бурные обсуждения, количество предложений зашкаливает. Конечно, мы будем реагировать, если будут указания», — сказал Константинов. Напомним, что в ходе выступления Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию, было озвучено предложение о том, чтобы прописать консультативный орган при президенте – Государственный совет – в Конституции и предоставить ему более широкие полномочия.

В подготовленных поправках полномочия Госсовета еще не обозначены, указано, что они должны быть определены отдельным федеральным законом.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 58

Источник: Портал Информер