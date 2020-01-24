Парламент Севастополя принимает участие в обсуждении поправок в Конституцию

23 января Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию России.

Второе чтение намечено на 11 февраля. Заксобрание Севастополя также примет участие в обсуждении законопроекта.«После принятия Госдумой законопроекта в первом чтении, будут рассматриваться поправки к нему, если они будут. Затем еще одно рассмотрение Государственной думой, после окончательного утверждения документ должен быть рассмотрен в Совете Федерации.

Далее эти поправки будут рассылаться по регионам, где после их рассмотрения в комитетах и комиссиях документ будет выноситься на рассмотрение на сессии», – сообщил председатель Заксобрания Владимир Немцев.

Он отметил, что предложенные президентом изменения Конституции уже сейчас активно обсуждаются депутатами внутри фракций и комитетов.Предложение о внесении изменений в основной закон Российской Федерации было озвучено президентом в послании Федеральному Собранию.

Он, в частности, рекомендовал, чтобы кандидатов на должность премьер-министра, его замов и глав министерств утверждала Государственная дума.

Также предполагается, что кандидаты в президенты РФ должны в течение 25 лет непрерывно проживать на территории страны и не иметь никогда иного гражданства, кроме российского.







Пятница, 24 января 2020 г. 78

Источник: Портал Информер