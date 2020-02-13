Парламент Сирии признал геноцид армян

13 февраля 2020     13
Парламент Сирии признал геноцид армян

Парламент Сирии признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Об этом сообщает Agence France Presse.

Отмечается, что резолюция была принята на фоне ухудшения отношений с Турцией, а также столкновений с турецкими военными, которые начали оккупацию северо-запада Сирии.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что турецкая армия незаконно вела в Сирию (провинция Идлиб) более 400 единиц бронетехники, а также несколько десятков тысяч солдат.

В январе сирийская армия активизировала действия против боевиков в провинции Идлиб, где сконцентрированы последние группировки вооруженных террористов. В результате наступления правительственные силы освободили больше половины территории провинции.

Справка:

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид.

Жертвы турецкого геноцида

В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 55

Источник: Портал Информер

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