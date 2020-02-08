Партия «Единая Россия» в Севастополе бесконтрольно обирает ветеранов

Общественники намерены обратиться к врио губернатора – секретарю севастопольского отделения партии «Единая Россия» Михаилу Развожаеву с просьбой освободить детей войны, ветеранов войны, жителей осажденного Севастополя и другие социальные категории от уплаты партийных членских взносов.

Помимо этого, они считают необходимым вмешательство главного севастопольского единоросса для наведения порядка в финансовой дисциплине первичных организаций. Оказывается, при внесении наличных взносов членам первичек не выдаются подтверждающие приход документы, а также не предоставляются отчеты о расходовании сданных денежных средств.

По крайней мере, так происходит в Гагаринском районе нашего Севастополя, сообщает пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь».

На эту проблему обратила внимание Ольга Дронова – политик, председатель СРОО «Наш Севастополь». Во время оказания адресной помощи пенсионеры Гагаринского района рассказали, что партия «Единая Россия» принимает членские взносы, не выдавая взамен никаких документов: в ведомостях о поступлении средств граждане не расписываются, финансовые отчеты на собраниях не обнародуются.

Мало того, от «оброка» не освобождаются ни ветераны труда, ни дети войны, ни труженики тыла, которые исправно – раз в квартал – сдают по 100 рублей на нужды партии без какой-либо «обратной связи» о приходе средств.

«Меня удивляет как цинично в партии «Единая Россия» относятся к ветеранам. Пользуясь обязательностью и дисциплинированностью старшего поколения, Гагаринское отделение собирает средства абсолютно со всех, несмотря на регалии и статусы. Максимум послаблений, которые дает «Едро» – возможность уплатить 50 рублей, вместо 100.

Хотя бы в Год памяти и славы, приуроченный к 75-летию Победы, освободили бы ветеранов, детей войны, жителей осажденного Севастополя и другие социальные категории граждан от поборов в ячейки партии. Но этого не происходит.

Помимо этого, ячейки не ведут учет поступлений. Нет никакой прозрачности и в части расходования взносов. Получается, что собранные с бабушек и дедушек деньги имеют все шансы осесть в непонятно чьих карманах. Считаю кощунством обеспечивать секретариат Гагаринского отделения партии за счет тех, кто пережил все ужасы Великой Отечественной войны», – сказала Ольга Дронова.

Казалось бы, 100 рублей – не та сумма, из-за которой можно поднимать шум. Но в год один член партии выплачивает 400 рублей. Гагаринская ветеранская организация насчитывает почти 40 тыс. человек, больше половины из которых в 2014 году на волне патриотизма вступили в партию «Единая Россия».

И здесь уже получается совершенно иная сумма – около 8 млн рублей в год только с членов партии из числа Гагаринской ветеранской организации.

Секретарь Гагаринского отделения партии Инна Гончарова после выборов с гражданами не встречается, финансовой отчетности не предоставляет. На что идут полученные средства, остается загадкой.

«Система партийных взносов – это апробированный механизм, который применяется во всех партиях. Но, на мой взгляд, к поборам необходимо относиться дифференцировано – освобождать от выплат социальные категории граждан. Мало того, оказывать им дополнительную помощь из фонда взносов. Здесь же наоборот – верхушка партии обеспечивает себя за счет пожилых людей», – добавила Ольга Дронова.

Для примера, в Севастопольском отделении КПРФ при внесении членских взносов партиец расписывается в ведомости. Дальше оригинал документа со всеми входящими данными и печатью подшивается в папку финансовых отчетов, а ксерокопия выдается на руки тому, кто ведомость сдал.

«Михаил Развожаев – секретарь севастопольского отделения партии «Единая Россия», поэтому, думаю, ему по силам повлиять на сложившуюся ситуацию и поменять ее в корне», – заключила Ольга Дронова.







Суббота, 8 февраля 2020 г. 15939

Источник: Портал Информер