Партия «Коммунисты России» просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Арнольда Шварценеггера

7 октября 2019     7
Партия «Коммунисты России» просит Следственный комитет возбудить уголовное дело против Арнольда Шварценеггера

Партия “Коммунисты России” просит Следственный комитет возбудить против Арнольда Шварценеггера уголовное дело и применить к нему подписку о невыезде в качестве ответа на задержание депутата Госдумы от Башкирии Инги Юмашевой в Нью-Йорке. Об этом сообщил исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.

“Партия “Коммунисты России” требует у Следственного комитета России возбудить против западного политика (Шварценеггера) уголовное дело за пропаганду наркотиков и применить к нему подписку о невыезде…

Призываю наши правоохранительные органы блокировать ультраправого политика в аэропорту одной из столиц в качестве ответной меры против задержания Юмашевой и допросить его с пристрастием, например, по поводу инициативы Шварценеггера от 2010 года декриминализировать хранение марихуаны.

Таким образом, Шварценеггер по существу пытался облегчить распространение наркотических средств, что прямо противоречит российскому законодательству”, – сказал Малинкович, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, партия возмущена задержанием Юмашевой и допросом в аэропорту Нью-Йорка.“Все это напоминает самые грязные провокации времен холодной войны, когда в американских аэропортах удерживали советские самолеты с пассажирами, когда нападали на делегации наших артистов и художников. Юмашева с честью выдержала этот прессинг и угрозы, но Россия должна ответить симметрично”, – заявил Малинкович.

Напомним, что ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей “неясные и неприемлемые вопросы”, после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.


Понедельник, 7 октября 2019 г. 174

Источник: Портал Информер

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