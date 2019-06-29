Партия «Родина» - крушение на взлете или доморощенный пиар?

Телеграм-канал “Медиатехнолог” вчера разразился хвалебным гИмнОм (тот случай, когда любое из ударений будет верным. Ну, вы поняли…) в адрес крымского отделения партии “Родина”. На этот поток елея отреагировал крымский канал “Апостолаки”. Рекомендую прочесть, дана интересная характеристика ряду фигурантов.

Ну, вот теперь и у меня руки дошли. Помчали! Хвалебная ода начинается словами о том, что период “политической засухи” в Крыму подошел к концу. Оценили поэтичность? Я сам поржал. Автор просто не в курсе, что политической засухи уж где-где, а в Крыму не было никогда.

Во-первых, Крым из тех регионов, где политический вес и возможность влиять на политику, ввиду пророссийской пассионарности населения, приобретается легко и непринужденно, если в риторике есть конструктив. Потому и путают медиатехнологи засуху с политической стабильностью, параллельно восхваляя тех индивидов, которые находятся за бортом политической и общественной жизни и не влияют ни на что.

Во-вторых, эти же индивиды за бортом не дают никаких шансов развиться политической засухе, щедро поливая и смачивая площадку соплями зависти и несостоятельности, вызывая у адекватных наблюдателей приступы гомерического хохота.

Согласитесь, разобрали всего первое предложение хвалебного опуса “Родине”, а уже смешно. Но погодите, идем дальше…

Написано, что список “Родины” – это то, чего ждали крымчане в 2014… Эээээ… Вы серьезно? Попытка спекуляции на отсылке к 14 году провалена, ибо крымчане хотели в Россию, а не знать список “Родины”. Что за бред вообще?Далее написано, что перед нами список реальных общественников.

Вот тут вообще в точку!

Реальных!

Ибо на этих общественников столько раз ссылался вражеский ресурс “Крым.Реалии”, что невозможно сосчитать. А вот с общественниками вышел конфуз, это псевдообщественники. Ибо в общественном поле за 5 лет они работу не вели. Но откуда это знать авторам канала? Поэтому и назван далее по тексту активистом Александр (прости Господи) Талипов…

Вот это поворот! Человек, не сделавший ни-че-го.

Но зато на него “Крым.Реалии” сослались 170 раз. Результат, согласитесь. Можно и в депутаты…

Очень интересна формулировка про Кнырика. Сперва обозначен героем “Русской весны” (опят хотим выскочить за счет 14 года?), но в то же время “регулярно мелькающий на федеральном ТВ”.

Заметьте, не “принимающий участие”, не “гость”, а именно “МЕЛЬКАЮЩИЙ”. Комично звучит. Хотите себе мелькающего депутата?

Ну, и вишенка. Как сказано в опусе, ярко выражена значимая крымско-татарская тема… Как по мне, то ярко выражена попытка спекуляции на татарской теме. Крымские татары такие же россияне, такие же члены социума, как и все остальные в многонациональном Крыму. И придание излишней значимости теме – это и есть спекуляция.

Вообще, конечно, смотрится это все крайне комично. И да, напомню вам, как крымское отделение “Родины”, наплевав на мнение крымчан, удалило мою кандидатуру из списка на праймериз. Несмотря на то, что по голосам я порой обходил всех. Это вам для понимания истинного отношения к электорату.

А мы увидели очередное приземление партии “Родина” в кучу навоза при попытке взлететь. А все почему? Потому, что надо не мелькать, а участвовать и быть честными с людьми, а не пытаться заболтать статейками, написанными на уровне пионерской стенгазеты и не обманывать людей.

Тинянский Евгений (политолог, публицист)

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