Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 22 мая

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает на 22 мая внеочередное заседание парламента. Оно должно начаться в 12:00, информирует Радіо Свобода.
«Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00», – написал Парубий в Twitter.
Как говорится в обнародованном спикером распоряжении, внеочередное заседание созывают в связи с требованием президента Украины.
На заседании депутаты должны рассмотреть вопрос о внесении изменений в законы о выборах народных депутатов и о публичных закупках, указано в распоряжении спикера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Перед этим на сайте президента был опубликован указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении досрочных выборов парламента на 21 июля.
По Конституции Украины, внеочередные выборы в парламент проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.
Очередные выборы парламента должны состояться 27 октября 2019 года.
Источник: Крым.Реалии
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