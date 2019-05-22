Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 22 мая

22 мая 2019     21
Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады на 22 мая

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает на 22 мая внеочередное заседание парламента. Оно должно начаться в 12:00, информирует Радіо Свобода.

«Подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины на 22 мая 2019 в 12:00», – написал Парубий в Twitter.

Как говорится в обнародованном спикером распоряжении, внеочередное заседание созывают в связи с требованием президента Украины.

На заседании депутаты должны рассмотреть вопрос о внесении изменений в законы о выборах народных депутатов и о публичных закупках, указано в распоряжении спикера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Перед этим на сайте президента был опубликован указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении досрочных выборов парламента на 21 июля.

По Конституции Украины, внеочередные выборы в парламент проводятся в период 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

Очередные выборы парламента должны состояться 27 октября 2019 года.

Источник: Крым.Реалии


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