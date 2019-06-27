ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

27 июня 2019     11
ПАСЕ вернула полномочия российской делегации

26 июня стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, которой вернула российской делегации полномочия в полном объёме. Это известие прокомментировал депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

«Резолюция о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объёме принята! Все санкционные поправки отклонены. Мы возвращаемся в Страсбург!», — написал Слуцкий на странице в соцсети.

Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в ПАСЕ.

По его словам, украинская делегация вызвала волну гнева в ПАСЕ, когда во время рассмотрения резолюции о возвращении России полномочий внесла к документу огромное количество поправок.

«Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. И вот тогда, в курилке, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках», — заявил Кот российским телезрителям.

Он также добавил, что во время демонстративного выхода украинских делегатов из зала заседаний многие представители ПАСЕ от них отвернулись, и подчеркнул, что это произошло из-за излишней агрессивности и напора киевских депутатов.

«Вчерашняя ночь показала: Вашингтон не всесилен, Запад не монолитный, Украина – не пуп земли, Россия умеет ждать и добиваться своего, главные принципы Европы являются неизменными со средневековых времен: право и выгода неразделимы, справедливость на стороне тех, кто демонстрирует большую рентабельность и покупательную способность. Ничего удивительного – протестантская этика и дух капитализма. –>

Возможно, и до украинских политиков дойдет: в Европу с кавалерийского наскока раз пытались зайти – и то неудачно – только Буденный с Тухачевским почти 100 лет назад. Апелляция к духу Анны Ярославны – слишком слабый аргумент для среднестатистического буржуа, почему он должен любить Украину. И ПАСЕ – это не только площадка для троллинга Ольги Скабеевой, но и важная международная организация», – написал украинский политолог Кость Бондаренко.

Источник: Портал Информер

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