Пассажир поезда «Севастополь–Санкт-Петербург» избил своего соседа

В поезде «Севастополь – Санкт-Петербург» произошла пьяная драка. Об этом сообщили в керченской транспортной прокуратуре.

62-летний житель Воронежа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок и, используя в качестве оружия нож, ранил пассажира, после чего был задержан нарядом полиции.

Прокурором признано законным постановление о возбуждении уголовного дела за хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, и за насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинения вреда здоровью.

Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 31

Источник: Портал Информер