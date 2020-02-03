Пассажир поезда «Севастополь–Санкт-Петербург» избил своего соседа

В поезде «Севастополь – Санкт-Петербург» произошла пьяная драка. Об этом сообщили в керченской транспортной прокуратуре.
62-летний житель Воронежа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок и, используя в качестве оружия нож, ранил пассажира, после чего был задержан нарядом полиции.
Прокурором признано законным постановление о возбуждении уголовного дела за хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, и за насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинения вреда здоровью.
Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Понедельник, 3 февраля 2020 г. 31
Источник: Портал Информер