Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

6 января 2020     17
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Обращение опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ). В поздравлении Кирилл напомнил, что Всевышний никого не отвергает и «никем не гнушается, но напротив – приемлет человеческую плоть, обновляя ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением».

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа», — говорится в обращении патриарха.

По его словам, сегодня можно увидеть, как «волны нестроений раскачивают корабль церкви», а «шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих».

Патриарх дополнил: «Для каждого из нас родился, распялся и воскрес Господь. Принадлежа церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.

В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным его воплощение — Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим родителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас делают».

Рождество Христово — христианский праздник, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. Православные начинают готовиться к нему строгим 40-дневным постом. Отмечают 7 января. 



Понедельник, 6 января 2020 г. 224

Источник: Портал Информер

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