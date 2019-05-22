Патрушев напомнил властям Севастополя, что им необходимо сделать

Сегодня, 21 мая, на совещании по вопросам обеспечения безопасности полуострова секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил властям Севастополя о необходимости разминировать Инкерманские штольни.

«Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времён Великой Отечественной войны. На безотлагательные решения этого вопроса ещё раз указал президент России в апреле текущего года», – отметил Патрушев.

Совещание в Ливадии (Крым) проводится по поручению Владимира Путина. По его итогам главе государства будет представлен доклад о проблемах обеспечения безопасности на Крымском полуострове.