Патрушев напомнил властям Севастополя, что им необходимо сделать

21 мая 2019     29
Патрушев напомнил властям Севастополя, что им необходимо сделать

Сегодня, 21 мая, на совещании по вопросам обеспечения безопасности полуострова секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил властям Севастополя о необходимости разминировать Инкерманские штольни. 

«Не начата работа по разминированию Инкерманских штолен от снарядов времён Великой Отечественной войны. На безотлагательные решения этого вопроса ещё раз указал президент России в апреле текущего года», – отметил Патрушев.

Совещание в Ливадии (Крым) проводится по поручению Владимира Путина. По его итогам главе государства будет представлен доклад о проблемах обеспечения безопасности на Крымском полуострове.

Источник: Портал Информер


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