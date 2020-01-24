Певец Юрий Лоза рассказал о том, как его пытались отравить

Певец Юрий Лоза пожаловался, что его пытались отравить. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он обнаружил под своей входной дверью конверт с неизвестным содержимым. На конверте было указано его имя. Консьерж, находившийся на месте весь день и отлучившийся на 15 минут, утверждает, что посторонние в подъезд не проходили.

«Я его, конечно, не открывал и не собираюсь. Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Конверт вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре», — сказал Лоза.

Музыкант добавил, что не станет вскрывать неизвестный конверт, даже если там находится чек на крупную сумму. Он отметил, что «береженого бог бережет».Напомним, что ранее Юрий Лоза нелестно выразился о передаче «КВН». Исполнитель перечислил места на Земле, которые, по его мнению, являются «воротами в ад» и причислил к ним «Клуб веселых и находчивых». Лоза заявил, что «тупые» шутки делают участников «неудачниками».







Пятница, 24 января 2020 г. 132

Источник: Портал Информер