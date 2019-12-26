Певица Пелагея расстается со своим мужем

26 декабря 2019     13
Певица Пелагея расстается со своим мужем

Певица Пелагая объявила о расставании с мужем — хоккеистом сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в Instagram.

Пелагея отметила, что решила сделать официальное заявление из-за сплетен и слухов, которые появились в интернете.

 

«О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась», — написала она.

Пелагея выразила надежду, что у нее с супругом получится сохранить дружеские отношения ради дочери и быть хорошими родителями.По словам Пелагеи, несмотря на неприятность процесса развода, певица хочет решить вопросы с бывшим мужем «интеллигентно, достойно и как положено».

 

«Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать», — заключила она.

Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через году у пары родилась дочь Таисия. До этого Пелагея с 2010-го по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

 

Справка:

Пелагея — российская певица, исполняет русские народные песни и романсы. Выступала в роли наставницы в нескольких сезонах телевизионного шоу «Голос». 30-летняя певица присутствовала на всех играх сборной России на минувшем чемпионате мира, а на открытии турнира исполнила гимн страны.

Телегин завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2016 года в России, вошел в состав национальной команды на Кубок мира в Канаде, которая дошла до полуфинала.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 478

Источник: Портал Информер

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