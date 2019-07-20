Пенсионерка похоронила свою дочь в кустах

20 июля 2019     28
Пенсионерка похоронила свою дочь в кустах

В Санкт-Петербурге из-за нехватки денег пенсионерка похоронила дочь в кустах неподалеку от своего дома. Тело обнаружила соседка.

«Похоронить дочь петербурженка не могла из-за отсутствия средств и решила оставить труп на улице в надежде, что его обнаружат случайные прохожие, а служба эвакуации доставит в морг», — сообщил «Пятый канал».

Соседка нашла завернутое в простыню и обмотанное веревками тело утром 18 июля и вызвала полицию.

По записям придомовых камер наблюдения правоохранители выяснили, кто и откуда принес тело женщины.

Во время допроса стало понятно, что дочь пенсионерки вела асоциальный образ жизни и принимала наркотики. Незадолго до случившегося ее состояние начало резко ухудшаться с каждым днем. В итоге ее мать обнаружила в квартире бездыханное тело и решила вынести его на улицу.

По факту инцидента полиция проводит проверку. По словам пенсионерки, проведенная экспертиза уже подтвердила ее непричастность к смерти дочери.

Источник: Портал Информер

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