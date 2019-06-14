Первая группа жителей ДНР получила российские паспорта (ВИДЕО)

14 июня первая группа жителей ДНР – 34 человека – уже получила российские паспорта в специализированном центре, открытом в с. Покровское Ростовской области.
Утром 14 июня глава миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощёка уточнил, что ведомство планирует практически ежедневно и централизованно доставлять граждан ДНР в российские центры выдачи паспортов.
Уже принято более 8 тысяч пакетов документов на приобретение гражданства РФ, 7,5 тысяч уже отправлены в российские ведомства.
Источник: Портал Информер
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