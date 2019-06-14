Первая группа жителей ДНР получила российские паспорта (ВИДЕО)

Уже принято более 8 тысяч пакетов документов на приобретение гражданства РФ, 7,5 тысяч уже отправлены в российские ведомства.

Утром 14 июня глава миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощёка уточнил, что ведомство планирует практически ежедневно и централизованно доставлять граждан ДНР в российские центры выдачи паспортов.

14 июня первая группа жителей ДНР – 34 человека – уже получила российские паспорта в специализированном центре, открытом в с. Покровское Ростовской области.

В Севастополе открыли городскую Доску почета Традиционно в День города в Севастополе открыли городскую Доску почета. В этом году на Доску почета занесены фамилии 15севастопольцев, 7 трудовых коллективов и …



ДТП на трассе «Таврида» Два человека пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе “Таврида”. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. …



В день города и на Троицу Херсонес объявляет дни открытых дверей Сегодня, 14 июня, и в субботу, в День Святой Троицы, с 06:00 до 20:00 вход на территорию музея-заповедника бесплатный. Гулять …



В Балаклаве вынесут приговор капитану украинского рыболовецкого судна Сегодня, 14 июня, Балаклавский районный суд завершит рассмотрение дела в отношении Виктора Новицкого, капитана украинского судна «ЯМК-0041». Экипаж судна был …

