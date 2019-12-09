Первая ступень высоты: адаптивное скалолазание в Севастополе

На базе скалодрома СевНТУ состоялась презентация проекта «Верь в себя» по адаптивному скалолазанию.

Напомним, данная программа была разработана СРОО «Севастопольские мамы» (председатель Елена Голубева) и получила путевку в жизнь севастопольских мальчишек и девчонок при поддержке Фонда президентских грантов.

Презентация, мастер-класс, первая возможность взять высоту, покорили сердца родителей, детей, кто не побоялся проверить свои силы, кто поверил не только в себя, но и руководителям проекта.

60 человек, из них 28 детей с ограниченными возможностями (или не ограниченными?), пришли на первый мастер-класс, который проводил тренер и руководитель проекта Михаил Сапаров. Участники презентации посмотрели видеоролик с чемпионата России и мировых состязаний по адаптивному скалолазанию.

Увидели, каких результатов добиваются дети, взрослые, доказавшие себе, что возможности духа и тела безграничны. Надо только верить в себя, в свои силы, в свой личный успех.

Адаптивное скалолазание – это спорт реабилитации. Но перед тем, как ребята смогли взять свою первую высоту, Михаил Сапаров провел мастер-класс, сам прошел по стене, а, спустившись на землю, провел инструктаж по технике безопасности.

Трудно передать душевное состояние ребят, у которых от восторга и желания покорить свою первую вершину, горели глаза. Возраст участников – от четырех до двадцати лет.

20 мальчишек и девчонок встали на первую ступень высоты. Кто-то сделал только начальные, робкие шаги, метр-два, а кто-то дошел до «пика» своего «Эвереста». До первых, стертых мозолей на ладошках, превозмогая себя, боль, цепляясь за выступы, каждый их них хотел сделать хотя бы еще один шаг вверх. Зашкаливающее настроение, задор, улыбки, огонь в глазах и сердцах! Этот день, свое первое восхождение, ребята не забудут никогда. А уж мамы и папы, глядя на своих отважных детей, были просто счастливы!

К команде юных скалолазов, присоединился и психолог проекта «Верь в себя» Олег Городниченко. Невозможно быть координатором проекта и не попробовать свои силы на скалодроме. Он приехал на презентацию со своим семилетним сыном Сергеем, который, как и папа, бесстрашно взял свою первую высоту.

«Какие ощущения? Вначале подходишь к стене и понимаешь, что самому психолог требуется, – смеется Олег. – Для чего? Ну, чтобы побороть страх и неуверенность. Но после первых шагов по стене осознаешь – не так все сложно, и, набравшись сил и терпения, пытаешься достичь цели. Трудности побоку, впереди вершина! Достигнув «пика», появляется приятное чувство победы.

Я заметил, что у наших детей чувства страха, вообще не было. Я видел только их интерес и стремление двигаться вперед.

Ведь это занятие у них первый раз в жизни, и все у ребят получилось с первого раза. Кто-то шел параллельно стене, кто-то пытался встать выше, потом еще выше. Это был настоящий спортивный азарт. Ни у одного из участников не увидел потухшего взгляда. Все дети уверенно шли вперед, каждый, к своей цели. Родители, конечно, были в восторге от того, что у их детей все получалось уже на первом занятии».

Первые впечатления о проекте высказали севастопольские мамы.

Ксения К.: «Спасибо организаторам за такое открытое мероприятие. Михаил Сапаров на личном примере показал, что спорт для всех, вне зависимости от состояния здоровья.

Находясь рядом с людьми, от которых исходит заряд позитива, энергии и взаимопомощи, дети верили в себя и поднимались вверх, несмотря на ограниченные возможности и внутренние страхи.

Это необходимый проект для Севастополя, пусть все поверят в свои возможности и найдут способы покорять новые вершины.

Моему сыну Даниилу больше всего понравился вертикальный подъём. «Интересно, захватывающе и немного страшно!», – сказал довольный сынок после скалодрома».

Лидия Д.: «На презентации проекта «Верь в себя» было мега круто! Мы с сыном с нетерпением ждем, когда начнутся занятия. Я, как мама, очень рада, что у наших детей наконец-то появилась возможность заниматься физической адаптивной культурой. Всем спасибо за проект!»

На сегодняшний день в секции адаптивного скалолазания 20 деток. Есть еще места для желающих записаться и попробовать свои силы. Для этого необходимо обратиться в СРОО «Севастопольские мамы», где есть координаты руководителей и организаторов проекта Михаила и Ольги Сапаровых, психолога Олега Городниченко.

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер