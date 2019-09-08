Первые казусы на избирательных участках в Севастополе

В Севастополе 180 избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Глава севизбиркома Сергей Даниленко сообщил сегодня журналистами, что утром два коиба не работали — на место выехали группы технической поддержки.

По словам Даниленко, если комплексы обработки избирательных бюллетеней не заработают, голосование там всё равно будет вестись.

«Все равно голосование идёт, комиссия просто будет в ручном режиме производить подсчёт голосов после 20:00», – сказал глава избиркома.

Даниленко уточнил, что законодательство Севастополя предусматривает обязательный ручной пересчёт не менее, чем на трёх избирательных участках каждой из территориальных избирательных комиссий.

В 20.00 будет проведена жеребьёвка, тогда станет ясно, что за участки это будут.

Сегодня севастопольцы выбирают депутатов Законодательного собрания второго созыва.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 139

Источник: Портал Информер