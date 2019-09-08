Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»

Утром 8 сентября в севастопольском медиацентре “Выборы 2019” прошла первая пресс-конференция, посвященная выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя.

Руководитель медиацентра Сергей Горбачев сказал, что в работе медиацентра примут участие более 50 спикеров, представляющих общественные организации, политические партии, а также депутаты Госдумы.

Он призвал всех севастопольцев придти на выборы и самим определить своё будущее. Сергей Горбачев также подчеркнул, что в медиацентре будет даваться только объективная информация.

Член Общественной палаты Севастополя Светлана Рубцова также призвала севастопольцев придти на выборы и отметила, что на участке 99, где она голосовала, наблюдаются очереди граждан, которые хотят принять участие в голосовании.

Общественник Александр Синявский заявил, что в информационном центре на площади Нахимова,1, который ассоциируется с Алексеем Чалым, замечены представители незарегистрированной общественной организации “Голос” Алексея Навального, которые прибыли из Москвы. Эта информация, по словам Синявского, проверяется.

Светлана Рубцова отметила, что уже идентифицированы два представителя “Голоса”, притом она отказалась назвать их фамилии, заметив, что эта информация проверяется.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 360

Источник: Портал Информер