Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»

8 сентября 2019     12
Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»

Утром 8 сентября в севастопольском медиацентре “Выборы 2019” прошла первая пресс-конференция, посвященная выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя.

Руководитель медиацентра Сергей Горбачев сказал, что в работе медиацентра примут участие более 50 спикеров, представляющих общественные организации, политические партии, а также депутаты Госдумы.

Он призвал всех севастопольцев придти на выборы и самим определить своё будущее. Сергей Горбачев также подчеркнул, что в медиацентре будет даваться только объективная информация.

Член Общественной палаты Севастополя Светлана Рубцова также призвала севастопольцев придти на выборы и отметила, что на участке 99, где она голосовала, наблюдаются очереди граждан, которые хотят принять участие в голосовании.

Общественник Александр Синявский заявил, что в информационном центре на площади Нахимова,1, который ассоциируется с Алексеем Чалым, замечены представители незарегистрированной общественной организации “Голос” Алексея Навального, которые прибыли из Москвы. Эта информация, по словам Синявского, проверяется.

Светлана Рубцова отметила, что уже идентифицированы два представителя “Голоса”, притом она отказалась назвать их фамилии, заметив, что эта информация проверяется.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 360

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе изготовлено 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов
В Севастополе изготовлено 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов

Председатель севизбиркома Сергей Даниленко сообщил о том, что в регионе изготовлено более 200 тысяч бюллетеней для проведения выборов депутатов Заксобрания. По его словам, …


Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»
Первые новости из медиацентра «Выборы 2019»

Утром 8 сентября в севастопольском медиацентре “Выборы 2019” прошла первая пресс-конференция, посвященная выборам депутатов Законодательного собрания Севастополя. Руководитель медиацентра Сергей Горбачев …


Как в Севастополе готовились к единому дню голосования?
Как в Севастополе готовились к единому дню голосования?

Впервые жители четырех севастопольских сёл придут голосовать на модульные избирательные участки. На место их доставили в сжатые сроки. Ранее конструкции …


Вести Севастополь. События недели 8.09
Вести Севастополь. События недели 8.09.2019

Главные темы программы: – Единый день голосования. Город выбирает депутатов Законодательного собрания! Насколько активными будут избиратели Севастополя? Более трёхсот тысяч …


Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе
Глава UFC закончил спор о первом российском чемпионе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал российского бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова первым российским чемпионом в истории …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты