Первые пассажиры уже проехались по ж/д мосту через Керченский пролив

Группа российских журналистов впервые проехала по железнодорожной части Крымского моста в пассажирском вагоне. Время движения составило около получаса.
«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», – сказал бизнесмен Аркадий Ротенберг, которому принадлежит компания «Стройгазмонтаж» («СГМ»), строящая мост.
Напомним, что 11 сентября строители начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.
Они будут вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив, передавать информацию в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.
Это позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, скорость и межпоездной интервал.
Открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь текущего года.
Вторник, 24 сентября 2019 г. 79
Источник: Портал Информер