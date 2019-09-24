Первые пассажиры уже проехались по ж/д мосту через Керченский пролив

Группа российских журналистов впервые проехала по железнодорожной части Крымского моста в пассажирском вагоне. Время движения составило около получаса.

«Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года», – сказал бизнесмен Аркадий Ротенберг, которому принадлежит компания «Стройгазмонтаж» («СГМ»), строящая мост.

Напомним, что 11 сентября строители начали устанавливать на Крымском мосту системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Они будут вести мониторинг состояния путей и составов, которые пересекают Керченский пролив, передавать информацию в кабины локомотивов и на станции Тамань-Пассажирская и Керчь-Южная.

Это позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, скорость и межпоездной интервал.

Открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь текущего года.







Вторник, 24 сентября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер