Первые симптомы нового коронавируса из Китая

С распространением нового коронавируса в Китае государственные средства массовой информации в Китае сообщили местным университетским больницам, что начальные симптомы пациентов не ограничиваются лихорадкой и кашлем, что характерно для пневмонии.



Согласно государственному агентству новостей Синьхуа, Народная больница Уханьского университета в Ухане, провинция Хубэй, где инфекция нового коронавируса является наиболее серьезной, обследовала многих пациентов и обнаружила, что у многих пациентов были начальные симптомы, которые не были лихорадкой или кашлем.

Медики установили, что среди первых симптомов коронавируса могут быть и другие проблемы с пищеварительной системой, а также появляться головные боли, тошнота и общая слабость







Воскресенье, 26 января 2020 г. 65

Источник: Портал Информер