Первый пассажирский поезд приедет в Крым 8 декабря, а билеты начнут продавать за 90 дней до отправления

10 сентября откроется продажа билетов на поезда, обеспечивающие регулярное железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Первый состав прибудет на полуостров в начале декабря.

«Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты начнут продавать за 90 дней. Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придет в Крым», — сообщил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров государственного предприятия «Крымская железная дорога» Владимир Резниченко.

Купить билет можно будет в 22 пунктах: на основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке.

Заниматься транспортировкой пассажиров будет отдельный подрядчик, которого определит акционерное общество «Российские железные дороги» к началу марта 2019-го.

«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы будем распоряжаться инфраструктурой, которая есть и организовывать здесь работу», — добавил начальник.

По ж/д мосту будут курсировать 11 поездов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска, Смоленска, Брянска. Стоимость определит подрядчик, но они не превысят среднероссийские. Дополнительно запустят пригородные электрички по маршруту «Анапа — Феодосия»

Строительство железнодорожной части ведется по графику и завершится уже в декабре. Дорога обеспечит ежесуточное курсирование 15 пар пассажирских поездов дальнего следования и еще четырех пригородных, хотя власти настаивают на увеличении трафика до 30 вне туристического сезона.

Для этого потребуется 483 пассажирских вагона, которые обойдутся полуострову в 29,2 млрд рублей.

Напомним, что железную дорогу к мосту через Керченский пролив строят в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма до 2022 года. Общая стоимость — 228 млрд рублей.



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