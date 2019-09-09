Перед врио губернатора Севастополя начнут отчитываться о ходе капремонта дорог

И.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил своему заместителю Владимиру Базарову со следующей недели обеспечить доклады на аппаратных совещаниях в правительстве касательно темпов ведения капитального ремонта дорог. Об этом говорилось на сегодняшнем совещании.
«Перечень (ответственных чиновников за каждый объект) появился. Он лежит у меня на столе», – доложил Базаров.
Развожаев дал задание подготовить доклад с фото- и видео иллюстрациями динамики работ.
«По каждому объекту будем разбираться», – заявил глава города-героя.
Понедельник, 9 сентября 2019 г. 298
Источник: Портал Информер
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