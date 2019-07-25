Перед выборами Севизбирком избавляется от лучших кадров?

На днях «ИНФОРМЕРу» стало известно о том, что председатель Нахимовской избирательной комиссии Мария Ермакова отстранена от своих обязанностей. днях «ИНФОРМЕРу»что председатель Нахимовской избирательной комиссииотстранена от своих обязанностей. С чего вдруг Севастопольская избирательная комиссия во главе с Сергеем Даниленко перед выборами депутатов Заксобрания (8 сентября 2019 года, — прим. редакции) решила избавляться от лучших кадров — вопрос повис в воздухе. Ответ на него, скорее всего, знает только глава севизбиркома.



«ИНФОРМЕР», в свою очередь, расскажет о добросовестной и профессиональной работе Марии Владимировны Ермаковой.

С 20 июня 2014 года она трудилась членом территориальной избирательной комиссии Нахимовского района Севастополя, с 2016 года — заместитель территориальной избирательной комиссии Нахимовского района города Севастополя, с 2017 года по 2019 год была председателем территориальной избирательной комиссии Нахимовского района города Севастополя.

Мария Владимировна имеет опыт подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя, выборы депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя 14 сентября 2014 года, выборы депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016, первые выборы губернатора города Севастополя 10 сентября 2017 года и первые выборы президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

За время работы она характеризуется как дисциплинированный, ответственный, грамотный, принципиальный, нацеленный на результат специалист. Обладает хорошими знаниями избирательного законодательства, сочетает высокий профессионализм и стремление к постоянному совершенствованию, творческий поиск, чуткость и человечность в отношении с коллегами по работе и участниками избирательного процесса.Мария Владимировна уделяет большое внимание информационно-разъяснительной работе как среди избирателей, так и кандидатов в депутаты. Также стоит отметить отличное ведение контроля и учета за сохранностью имущества территориальной избирательной комиссии Нахимовского района.

Опыт работы, принципиальность, добросовестность, ответственность и требовательность к себе и окружающим позволяет ей успешно решать поставленные задачи, находить общий язык с окружающими.

Справка:

Ермакова Мария Владимировна, 12 апреля 1983 года

Место рождения: Севастополь

Образование: высшее, СГГУ

Должность, место работы — временно не работающая, член территориальной избирательной комиссии Нахимовского района города Севастополя с правом решающего голоса

Стаж работы, в том числе в избирательной системе (как на постоянной штатной основе, так и в ином качестве): — 8 лет, в избирательной системе Российской Федерации – 5 лет. Государственная служба – 2 года. Педагогический стаж – 13 лет.